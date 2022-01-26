Госдеп: Россия может применить военную силу на Украине к середине февраля
В Вашингтоне видят признаки того, что российские войска могут «напасть» на Украину в феврале. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия».
«Мы безусловно видим все признаки того, что он [президент России Владимир Путин] собирается применить военную силу в какой-то момент, возможно, между настоящим моментом и серединой февраля», — сказала Шерман в беседе с экс-президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Она уточнила, что не знает, принял ли Путин окончательное решение по этому вопросу.
По словам Шерман, западные страны готовятся к реагированию на разные сценарии, включая захват Украины и гибридную атаку. Она добавила, что на выбор времени для начала возможного нападения могут повлиять зимние Олимпийские игры в Пекине, которые начнутся 4 февраля. Ожидается, что Путин будет присутствовать на открытии Олимпиады. «Я думаю, что председатель [КНР] Си Цзиньпин не был бы в восторге, если бы Путин выбрал именно этот момент для вторжения на Украину», — отметила представитель госдепа.
На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного китайского дипломата, что Си Цзиньпин мог попросить Путина не проявлять агрессию по отношению к Украине в дни Олимпийских игр. В МИД КНР эту публикацию назвали «ложью и провокацией».
Агентство Associated Press в декабре утверждало, ссылаясь на разведслужбы США, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 г. В Вашингтоне считают, что Россия якобы намерена разместить у украинской границы до 175 000 военнослужащих. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сказал в интервью, опубликованном 19 января, что вблизи границ страны сосредоточено около 127 000 российских военных. При этом, по его словам, этого недостаточно для планирования полномасштабной наземной операции и в настоящий момент поводов для паники из-за возможной военной эскалаций нет.
В Кремле неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов военной агрессии против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.