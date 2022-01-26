Госдеп: Россия может применить военную силу на Украине к середине февраля

По словам Шерман, западные страны готовятся к реагированию на разные сценарии, включая захват Украины и гибридную атаку. Она добавила, что на выбор времени для начала возможного нападения могут повлиять зимние Олимпийские игры в Пекине, которые начнутся 4 февраля. Ожидается, что Путин будет присутствовать на открытии Олимпиады. «Я думаю, что председатель [КНР] Си Цзиньпин не был бы в восторге, если бы Путин выбрал именно этот момент для вторжения на Украину», — отметила представитель госдепа.