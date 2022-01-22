Bloomberg: Си Цзиньпин мог просить Путина не вторгаться на Украину из-за Олимпиады
Председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить российского президента Владимира Путина не нападать на Украину во время проведения в Пекине Олимпийских игр. Си Цзиньпин считает, что иначе Путин затмит «важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Такую просьбу председатель КНР мог высказать российскому президенту в ходе разговора в режиме видеоконференции в декабре. Тогда Путин подтвердил свои планы приехать на зимние Олимпийские игры 2022 г., которые пройдут с 4 по 20 февраля.
«В то время как США и Европа предпринимают все более отчаянные усилия, чтобы удержать Россию от любого вторжения в Украину, именно президент Китая Си Цзиньпин может иметь наибольшее влияние на график Владимира Путина», — отмечает агентство.
Как пишет агентство, МИД Китая на брифинге 14 января напомнил об обязанности стран соблюдать резолюцию ООН об олимпийском перемирии. В 2022 г. оно будет действовать с 28 января по 20 марта.
После церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. «российские войска начали операцию по аннексии Крыма», а в 2008 г., в день открытия летних Игр в Пекине, начался военный конфликт в Грузии, напомнил Bloomberg.
Россия должна отвести войска от границ с Украиной, чтобы подтвердить отсутствие планов по «вторжению», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Россия может столкнуться с «жесткими экономическими последствиями», в частности, среди ограничений может быть запрет для России проводить операции с долларами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Байдена, подчеркнув, что заявления с угрозами и предупреждениями в адрес России за ее гипотетические действия звучат на ежедневной основе и не способствуют разрядке напряженности в Европе.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.