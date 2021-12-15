Помощник президента раскрыл подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента раскрыл подробности переговоров Путина и Си ЦзиньпинаОни обсудили производство вакцин и договорились о встрече на Олимпиаде в Пекине
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам подробности состоявшихся утром 15 декабря переговоров Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Экономическое сотрудничество
Главы двух государств высоко оценили развитие двусторонней торговли, рассказал Ушаков: например, к декабрю 2021 г. ее оборот вырос на 31% и достиг $122 млрд за 11 месяцев 2021 г. Обе стороны, по словам помощника президента России, подтвердили стремление вывести этот показатель на $200 млрд в год.
Также стороны предпринимают шаги по развитию инфраструктуры на российско-китайской границе. В частности, завершено строительство автомобильного моста через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ, достраивается железнодорожный мост в районе пропускного пункта Нижнеленинское и Тунцзян, отметил Ушаков.
Продолжится сотрудничество в сфере борьбы с пандемией, рассказал Ушаков. «Отмечено важное значение организации производства в Китае российских вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт», достигнутые договоренности предполагают выпуск 150 млн доз препаратов в год», – отметил помощник Путина.
Лидеры России и Китая также обсудили активизацию усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для торговых операций, на которую не смогут оказывать влияние «третьи страны», а также увеличение доли расчетов в национальных валютах, сказал Ушаков.
Международные вопросы
Президент Путин проинформировал Си Цзиньпина о прошедшем разговоре с президентом США Джо Байденом, рассказал о ситуации с угрозами российским интересам со стороны США и НАТО, сказал Ушаков. В этом контексте Путин подчеркнул необходимость переговоров и по размещению угрожающих систем оружия на Украине.
Также Путин сообщил председателю КНР, что сегодня МИД России передал представителям США конкретные предложения по выработке юридических гарантий обеспечения безопасности России. По словам Ушакова, предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.
Лидеры двух стран обсудили идею встречи «пятерки» Совбеза ООН, обещали поддерживать контакты по линии МИДов и дали оценку состоявшемуся по инициативе Вашингтона саммиту за демократию. «Президент и председатель [КНР] были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как агитационное, таким оно, собственно, и стало. Китайский партнер подчеркнул, что очевиден негативный заряд американской идеи, нацеленность этой идеи на насаждение новых разделительных линий», – поделился Ушаков.
По словам Ушакова, высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов типа «четверки» QUAD и американо-англо-австралийского союза AUKUS», – сказал Ушаков. Последний альянс «подрывает устои режима ядерного сохранения», добавил он.
Как пояснил Ушаков, также Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили тему экспорта российского зерна в Китай, поставки газа через «Силу Сибири – 2» и другие вопросы. В целом, как отметил помощник президента, переговоры были «обстоятельными» и это был разговор «двух коллег», «двух друзей».
Си Цзиньпин, по словам Ушакова, отметил, что отношения превосходят союзнический уровень. Более подробный разговор запланирован на февраль 2022 г.: стороны подтвердили договоренности о том, что Путин посетит Китай и примет участие в открытии зимних Олимпийских игр.