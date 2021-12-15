Помощник президента раскрыл подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Лидеры двух стран обсудили идею встречи «пятерки» Совбеза ООН, обещали поддерживать контакты по линии МИДов и дали оценку состоявшемуся по инициативе Вашингтона саммиту за демократию. «Президент и председатель [КНР] были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как агитационное, таким оно, собственно, и стало. Китайский партнер подчеркнул, что очевиден негативный заряд американской идеи, нацеленность этой идеи на насаждение новых разделительных линий», – поделился Ушаков.