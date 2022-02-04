Песков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина конструктивными и партнерскими
Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином были конструктивными и партнерскими, основной акцент был сделан на повестке двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что встречу двух лидеров можно назвать «теплой и партнерской», при этом очень «субстантивной». «Главным образом президент Путин и председатель Си сделали акцент на двусторонних отношениях, на торгово-экономическом сотрудничестве, которое составляет главный фундамент нашего партнерства, но также несколько слов было сказано и по международной обстановке», — пояснил Песков.
По его словам, главы государств наметили цели по увеличению товарооборота России и Китая в контексте обсуждения двусторонних экономических отношений. Председатель Си назвал новую цель по товарообороту между странами — $250 млрд, в 2021 г. этот показатель превысил $140 млрд. Песков считает, что эта цель вполне достижима в долгосрочной перспективе, если ориентироваться на нынешнюю динамику российско-китайских отношений. Он также заявил, что по итогам встречи будет опубликован специальный документ — дорожная карта, которую готовили Минэкономразвития России и Минкоммерции КНР. В ходе ее реализации будут увеличиваться объемы и масштабы товарооборота, при этом она поможет найти новые направления кооперации. Песков также упомянул подписание долгосрочного договора о поставках природного газа в КНР.
Помимо этого лидеры государств приняли другой документ, касающийся линии взаимодействия по международному направлению — это российско-китайское заявление о международных отношениях. «Это является концентрацией нашего совместного видения международных дел и наших совместных подходов к международным делам», — подчеркнул Песков. В контексте совместного видения развития международных отношений Путин и Си договорились о «сочленении евразийского экономического пространства и Шелкового пути», а также о российско-китайской координации по международной линии, подчеркнул Песков.
Он также добавил, что Си поблагодарил президента Путина за полную поддержку принципа «одного Китая», который является ведущим дипломатическим принципом КНР.
В заключении Песков сообщил, что главы государств пожелали российским и китайским олимпийцам ярких побед, Путин высоко оценил подготовку КНР к Олимпийским играм в Пекине. После встречи главы государств отправились на рабочий ланч, где подробно обсудили международную повестку, в частно гарантии безопасности и региональные вызовы, добавил Песков. Вместе с Путиным в Китай прилетели министр иностранных дел Сергей Лавров, вице–премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и Ушаков.
Ранее Путин заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня и являются «образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее. Он также отметил, что в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном 21 год назад, определены основные принципы совместной работы: равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков прошлого.