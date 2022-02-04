Песков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина конструктивными и партнерскими

По его словам, главы государств наметили цели по увеличению товарооборота России и Китая в контексте обсуждения двусторонних экономических отношений. Председатель Си назвал новую цель по товарообороту между странами — $250 млрд, в 2021 г. этот показатель превысил $140 млрд. Песков считает, что эта цель вполне достижима в долгосрочной перспективе, если ориентироваться на нынешнюю динамику российско-китайских отношений. Он также заявил, что по итогам встречи будет опубликован специальный документ — дорожная карта, которую готовили Минэкономразвития России и Минкоммерции КНР. В ходе ее реализации будут увеличиваться объемы и масштабы товарооборота, при этом она поможет найти новые направления кооперации. Песков также упомянул подписание долгосрочного договора о поставках природного газа в КНР.