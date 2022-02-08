FT: встреча Путина и Макрона «продвинула» деэскалацию ситуации на Украине

«Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек», — сообщило издание (цитата по «РИА Новости»).