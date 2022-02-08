FT: встреча Путина и Макрона «продвинула» деэскалацию ситуации на Украине
Россия «продвинулась» к деэскалации ситуации вокруг Украины на фоне переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона 7 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на французских чиновников. По словам собеседников издания, президенты якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений.
«Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек», — сообщило издание (цитата по «РИА Новости»).
Это приведет к дальнейшим переговорам и соглашению по структурированному диалогу по коллективной безопасности. В ходе пресс-конференции ни Путин, ни Макрон не упомянули об обсуждении таких обещаний, отметило издание.
На территории Белоруссии в настоящий момент проходит проверка сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Также проверят готовность и способность дежурных по ПВО сил прикрыть важные объекты на территории страны.
Затем с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых войска отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
Западные СМИ, в частности Bloomberg, с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой.