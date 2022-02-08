Макрон обсудил с Путиным в Москве ситуацию на Украине и гарантии безопасности в Европе

Макрон обсудил с Путиным в Москве ситуацию на Украине и гарантии безопасности в ЕвропеВ Вашингтоне Шольц поднял эти же вопросы на переговорах с Байденом
8 января в Москве завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Канцлер ФРГ Олаф Шольц параллельно в тот же день встретился с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне. Одновременно с этим Украину, в преддверии визитов Макрона и Шольца, посетили главы МИД ФРГ и ряда других европейских стран.
Две ключевые страны Евросоюза и НАТО попытались выступить посредниками как минимум между США и Россией в урегулировании кризиса вокруг Украины и попытках диалога по гарантиям безопасности в Европе, считают эксперты.
Макрон в Москве
Макрон до переговоров заявил, что испытывает «оптимизм». В Кремле однако заявляли, что не ждут «решительных переломов» от встречи. Переговоры Путина и Макрона, по словам российского президента, продлились почти шесть часов и окончились около полуночи. Путин во время пресс-конференции, начавшейся уже ночью 8 февраля, назвал переговоры «содержательными» и «полезными».
«Хочу поблагодарить господина президента за те усилия, которые предпринимает Франция во главе с ним по поводу урегулирования очень острого вопроса, связанного с нашими отношениями с НАТО, в целом по вопросам, связанным с обеспечением безопасности, созданием на европейском континенте обстановки стабильности, взаимного доверия и урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», – сказал Путин. Он отметил нежелание Киева выполнять Минские соглашения и их механизм – так называемую формулу Штайнмайера, заявил о нарушении прав человека украинским властями.
«Несмотря на проблемы, господин президент [Макрон] посчитал нужным приехать, обменяться мнениями по поводу того, как нам действовать дальше. Ряд его идей, предложений, о которых еще рано говорить, я считаю вполне возможными для того, чтобы положить в основу дальнейших наших совместных шагов», – сказал Путин, отметив, что ждет итогов визита французского лидера в Киев. Он добавил, что договорился с Макроном о том что, после его поездки в столицу Украины, «мы еще созвонимся и обменяемся мнениями на этот счет».
По словам французского президента, Россия и Франция благодаря наличию двустороннего стратегического диалога могут найти способы «мирного пути и стабильности в Европе, сейчас еще есть для этого возможность и время». Он подчеркнул наличие у России «сильной позиции», не совпадающей с европейской по вопросам НАТО и Украины. По словам Макрона, необходимо ее учитывать и работать над избежанием любой эскалации, но не ограничивая фундаментальных европейских прав и принципов договоренностей последних 30 лет.
«Необходимо найти новые механизмы, которые бы обеспечили стабильность. Мы [с Путиным] постарались найти точки, где наши позиции сходятся. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это зависит от консультаций с США, НАТО, европейцами и нашей встречи с президентом Зеленским. Ближайшие дни будут решающими», – сказал Макрон. Он отметил, что Путин готов следовать этой логике.
«Мы должны показать, что готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок стабильности Европы, основываясь на фундаментальных принципах Парижской хартии ОБСЕ [1990 г.]. И эти принципы были нарушены, я говорю о границах, территориальной целостности, международном праве и правах человека», – сказал Макрон. Говоря о гарантиях безопасности в Европе, французский президент подтвердил, что «поднимал их напрямую» в разговоре с Путиным, «соблюдая как интересы всех наших европейских братьев, так и просьбы нашего соседа и друга – России».
Макрон добавил, что высказал российскому лидеру беспокойство в связи с проектом конституции Белоруссии, где исключен безъядерный статус страны, а также заявлением белорусского президента Александра Лукашенко о готовности разместить у себя ядерное оружие. «Но президент Путин меня успокоил в этом отношении», – сказал французский президент.
«Мы вместе должны построить гарантии безопасности для стран-членов Евросоюза, государств региона – Украины, Грузии, для России. Мы провели разговор, который позволил выработать ряд предложений. Есть точки соприкосновения между позициями Франции и России, НАТО, США. Мы будем продолжать переговоры со всеми, чтобы построить эти новые гарантии мира и безопасности. Россия просит уже давно о них – гарантиях по обычному вооружению, транспарентности ПРО, по ракетам средней и малой дальности. Эти просьбы соответствуют тому, что формулируют и европейские государства», – сказал Макрон.
Говоря о своем грядущем визите в Киев по теме украинского урегулирования, он отметил, что делает это в координации с канцлером Шольцем. России и ЕС, по мнению Макрона, необходимо урегулировать проблему Украины, чтобы двигаться «в наших отношениях дальше».
Визит Макрона в Москву – это не сиюминутное движение Парижа, а скоординированная с ФРГ попытка посредничества в связи с украинским кризисом, считает завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО Павел Тимофеев. Франция и Германия, очевидно, пытаются с разных сторон стимулировать российско-американский диалог, говорит Тимофеев.
По его словам, со стороны французского президента это как минимум попытка донести до России европейскую точку зрения и понять, что может сделать Европа, уверен эксперт. «Евросоюз нуждается в урегулировании конфликта с Украиной на своих восточных границах. Без этого сообщество не может претендовать на роль реального мирового игрока и центра силы, балансировать американское и китайское влияние», – говорит Тимофеев.
Он напомнил, что Макрон неоднократно в своих заявлениях говорил о необходимости именно ЕС урегулировать украинский кризис и восстановить нормальные отношения с Россией. Так, в конце января французский лидер, выступая в Европарламенте, настоял на отдельных переговорах ЕС и России по вопросам гарантий безопасности. По словам Тимофеева, Макрон едет в Москву не только как президент Франции, но и как президент страны-председателя ЕС. В 2008 г., когда Москву посетил Николя Саркози в связи с грузино-осетинским кризисом, Франция также председательствовала в сообществе.
В то же время нельзя отрицать и того, что фактически действия и Макрона и Шольца пока являются импровизацией, диктуются во многом и соображениями престижа – они делают, что должны делать, чтобы продемонстрировать статус, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. На деле общей позиции Евросоюза на украинском направлении не видно, скорее наглядно демонстрируются противоречия, говорит Соколов.
Внутриполитический аспект для Макрона также важен, считает Тимофеев. До апрельских выборов ему осталось фактически меньше трех месяцев для того, чтобы сделать что-то значительное на внешнеполитическом поприще, чем бы запомнился его срок. Дипломатических инициатив, когда Макрон пытался представить Францию как международного «антикризисного менеджера», с 2017 г. было немало, но ни одна из них не окончилась очевидным результатом. Действующий глава государства, несомненно, нуждается в том, чтобы предъявить избирателям внешнеполитические успехи, считает Тимофеев.
Шольц в Вашингтоне
Визит французского президента в Москву прошел на фоне первой встречи Шольца с Байденом в Вашингтоне. Как сообщил на пресс-конференции представитель Белого дома, визит германского канцлера также посвящен украинскому кризису. Лидеры двух стран обсудили проблемы газопровода «Северный поток – 2», вопросы дипломатической деэскалации и возможные антироссийские санкции.
Канцлер Шольц с момента назначения в конце 2021 г. главой правительства ФРГ подвергается критике за якобы пассивное участие в борьбе с российской угрозой. На фоне украинского кризиса из основных европейских союзников США именно Германия демонстрирует свое откровенное нежелание идти на решительные меры против России. В отличие от Великобритании и США, снабжающих Киев оружием, правящая германская коалиция в правительственном соглашении ноября 2021 г. подтвердила подчеркиваемый ФРГ с 2014 г. отказ поставлять вооружения на Украину. Более того, в конце января ФРГ запретила делать это в отношении немецких вооружений и третьим странам, в частности Эстонии. Такой подход вызвал жесткую критику с украинской стороны. Берлин также до сих пор не пояснил, какие антироссийские санкции он может ввести.
Сам Шольц не согласен с обвинениями в свой адрес. 6 февраля, накануне встречи с Байденом, канцлер в интервью The Washington Post подчеркнул роль ФРГ как основного члена НАТО в Европе и ключевого финансового донора военного бока среди стран ЕС. Кроме того, по словам Шольца, Берлин направил Киеву самый большой объем экономической помощи среди европейцев. Канцлер заверил, что ответ России в случае «оккупации» Украины будет «быстрым и решительным», а цена для Москвы – высокой, однако вновь не уточнил суть планируемых мер. Нежелание поставлять Киеву летальные вооружения Шольц объяснил многолетней преемственностью немецких экспортных ограничений такого рода. Говоря о газопроводе «Северный поток – 2», канцлер также заверил, что Берлин будет настаивать на продолжении транзита газа в ЕС по украинскому маршруту.
Байден на встрече с Шольцем подчеркнул, что Германия остается «одной из ближайших союзниц», с которой США работают «в полном согласии, чтобы осуществить дальнейшее сдерживание российской агрессии в Европе». Кроме того, по словам американского лидера, Вашингтон и Берлин также работают вместе над «вызовами, которые представляет Китай». Байден также заявил в ходе переговоров, что США и ФРГ готовы продолжать вести переговоры по европейской безопасности с Россией. Шольц и Байден по итогам встречи заявили, что видят военную угрозу Украине со стороны России. Лидеры согласились, что ей в случае «вторжения» грозят жесткие санкции. По вопросу же о «Северном потоке – 2» в этом случае Запад выступит сплоченно, заверили Байден и Шольц.
Одновременно с визитом немецкого канцлера в Вашингтон прошло заседание Совета США – ЕС по энергетике на уровне министров. По его итогам стороны заявили о намерении работать над увеличением объемов предложения СПГ на мировом рынке в связи с ситуацией вокруг Украины.
В повестке у Шольца стоят встречи и с другими европейскими лидерами по украинской проблеме. 8 февраля он проведет трехсторонние переговоры с Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой. 14 февраля Шольц планирует посетить Украину, а 15 февраля – встретиться с Путиным в Москве.
США и другие западные страны будут давить на Германию и дальше, но Шольц вряд ли будет выполнять все их требования, поясняет научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Для Германии запрет на поставки оружия в кризисные регионы – это основополагающий принцип, которого Берлин придерживался и в прошлом. Камкин замечает, что решение о поставках вооружений зависит не конкретно от канцлера Шольца, а от бундестага, который уже не раз доказывал свою приверженность упомянутому принципу.
Не стоит ожидать и резких движений в адрес «Северного потока – 2», которым сейчас занимается немецкий регулятор. По словам эксперта, Германия и далее будет оставаться между молотом и наковальней, лавировать между Вашингтоном и Москвой. Принципиально занимать сторону Запада не в интересах германского руководства – то же решение о поставках оружия на Украину негативно скажется на рейтинге Шольца, резюмирует Камкин.
Встреча Зеленского с Бербок сорвалась
С 7 по 8 февраля в Киеве с визитом находится министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ранее, будучи сопредседателем партии «Зеленых», она была критически настроена к России. В частности, Бербок и ее партия выступали против реализации «Северного потока – 2». Целью визита министра на Украину заявлены выражение поддержки Берлина Киеву на фоне его напряженности в отношениях с Москвой, а также обсуждение гуманитарных проблем и вопросов безопасности.
«В ходе моего визита в Киев я еще раз однозначно подчеркну, где мы находимся: как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7 безусловно мы поддерживаем территориальную целостность страны и стоим на стороне граждан Украины. Вместе мы будем реагировать на любую дальнейшую агрессию России по отношению к Украине путем конкретных, жестких мер», – цитирует Бербок официальный сайт германского МИД.
8 февраля в ходе визита министр посетит Донбасс, чтобы пообщаться с местными жителями и встретиться с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ. Как сообщил 7 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в зоне конфликта уже находятся главы МИД Австрии, Чехии и Словакии. «Там они собственными глазами могут увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по ее преодолению», – заявил Кулеба на брифинге.
Но изначальная программа Бербок уже подверглась корректировке. Внезапно была отменена ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Причиной отмены встречи собеседники агентства сначала назвали некие «несовпадения» в графиках политиков, поэтому вместо Зеленского Бербок встретится с украинским премьером Денисом Шмыгалем. По данным немецкого телеканала N24, встреча Бербок и Зеленского была отменена по инициативе украинской стороны.
Позже сама глава немецкого дипведомства по факту инцидента заявила телеканалу во время брифинга в Киеве, что «встречи не являются самоцелью». Бербок уточнила, что на смену графика повлияла отмена визита главы МИД Франции в Киев, в то время как изначально они собирались посетить Украину вместе. Впоследствии глава МИД Украины Кулеба призвал не считать отмену встречи Бербок и Зеленского «политическим сигналом». Он также пояснил, что Ле Дриан вместо Киева в итоге отправился в Москву, где уже находится Макрон. Приедет ли глава МИД Франции вместе с ее президентом 8 февраля, украинский министр не уточнил.
По мнению Соколова, в действительности отмена заранее запланированной встречи Бербок и Зеленского вполне может являться именно жестом, следствием определенной «обиды» Киева на действия Берлина. Об «обиде» украинская сторона уже заявляла в связи с отказом поставок немецких вооружений. Несмотря на известную твердую позицию Германии по этому вопросу, украинская сторона, вероятно, надеялась на ее коррекцию в условиях угрозы «вторжения» России. Но вновь получив отказ и подтверждение нежелания поставлять оружие в конфликтные зоны, руководство Украины, очевидно, посчитало, что Берлин делает недостаточно для защиты украинских интересов и играет «в пользу другой стороны» – российской, заключает эксперт.