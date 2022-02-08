Макрон обсудил с Путиным в Москве ситуацию на Украине и гарантии безопасности в Европе

Канцлер Шольц с момента назначения в конце 2021 г. главой правительства ФРГ подвергается критике за якобы пассивное участие в борьбе с российской угрозой. На фоне украинского кризиса из основных европейских союзников США именно Германия демонстрирует свое откровенное нежелание идти на решительные меры против России. В отличие от Великобритании и США, снабжающих Киев оружием, правящая германская коалиция в правительственном соглашении ноября 2021 г. подтвердила подчеркиваемый ФРГ с 2014 г. отказ поставлять вооружения на Украину. Более того, в конце января ФРГ запретила делать это в отношении немецких вооружений и третьим странам, в частности Эстонии. Такой подход вызвал жесткую критику с украинской стороны. Берлин также до сих пор не пояснил, какие антироссийские санкции он может ввести.