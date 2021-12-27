Новая конституция Белоруссии может позволить Лукашенко быть у власти без ограничений

Подобную политическую систему можно назвать «системой двух ключей»: она помогает избежать двоевластия президента и собрания, где глава государства не сможет принимать важнейшие решения без одобрения собрания, так как в его руках назначение судей и членов ЦИК, уверен проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. Эксперт так же, как и Суздальцев, допускает, что Лукашенко при желании может уйти в президиум и, следовательно, по букве закона контролировать ситуацию в стране. Такая концентрация полномочий, видимо, продиктована желанием не допустить реального двоевластия, а также контролировать нового главу государства и исполнительную власть, если Лукашенко решит оставить пост президента, считает эксперт. Но, по мнению Сутырина, сооружение всей этой системы все же не обязательно значит, что Лукашенко примет решение ее возглавить.