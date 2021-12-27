Новая конституция Белоруссии может позволить Лукашенко быть у власти без ограничений

Новая конституция Белоруссии может позволить Лукашенко быть у власти без ограниченийИ разместить в стране российское ядерное оружие
Администрация президента Белоруссии опубликовала на своем сайте проект новой конституции. Изменения в основной закон анонсировались еще с июля 2020 г., перед выборами 9 августа, когда, согласно официальным результатам, в шестой раз с 1994 г. победил действующий глава государства Александр Лукашенко, а соответствующая комиссия была создана уже вскоре после выборов и начала протестов оппозиции.
Согласно документу, полномочия и возможность занятия должности президента Белоруссии будут существенно урезаны, значительная часть полномочий главы государства и парламента перейдет к Всебелорусскому народному собранию, а сама Белоруссия может отказаться от прописанного сейчас в конституции нейтрального и неядерного статуса (они в новом варианте основного закона страны не упоминаются), что может позволить размещать в ней российские стратегические и тактические вооружения.
На приведение национального законодательства к нормам новой версии основного закона разработчиками документа предлагается потратить два года, но действующие органы власти будут действовать до истечения их сроков. Одним из ключевых элементов конституционной реформы является «новое» для белорусского законодательства положение об ограничении возможности занятия поста президента двумя сроками подряд. Это положение было изъято из основного закона страны в 2004 г. Этот лимит начнет действовать, говорится в документе, с момента вступления в должность вновь избранного президента.
На фоне ограничений президентской власти, согласно документу, вся полнота власти будет после вступления в силу новой конституции сосредоточена в руках председателя президиума Всебелорусского народного собрания – общего собрания представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и тружеников предприятий, деятелей науки и культуры, которое происходит, начиная с 1996 г., раз в пять лет в Минске. Оно, согласно проекту изменений в основной закон страны, будет разрабатывать ключевые направления внешней и внутренней политики, утверждать программы социально-экономического развития. Собрание также сможет предлагать изменения в Конституцию, рассматривать вопрос референдумов, легитимности выборов, контролировать Центризбирком и деятельность судов.
На последнем заседании Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля председателем президиума из 78 человек был Лукашенко. Теперь президиум в проекте новой конституции обозначен как постоянно действующий, а не периодически собираемый орган.
Таким образом, модифицированное Всебелорусское собрание создает предпосылки для несменяемости и пожизненной власти Лукашенко, он перестает быть связан с избирательной системой – его нельзя не избрать прямыми выборами, ни сменить таким же образом при сохранении им всей полноты власти, а полномочия президента и парламента значительно сокращаются, считает политолог Андрей Суздальцев. Члены президиума назначаются, по сути, тем же Лукашенко и тоже таким образом не связаны с избирательной системой. Параллельно при пожизненном председательстве главы президиума Всебелорусского народного собрания президент не может влиять ни на судей, ни на ЦИК, ни принимать стратегические решения по развитию страны, отмечает Суздальцев.
Подобную политическую систему можно назвать «системой двух ключей»: она помогает избежать двоевластия президента и собрания, где глава государства не сможет принимать важнейшие решения без одобрения собрания, так как в его руках назначение судей и членов ЦИК, уверен проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. Эксперт так же, как и Суздальцев, допускает, что Лукашенко при желании может уйти в президиум и, следовательно, по букве закона контролировать ситуацию в стране. Такая концентрация полномочий, видимо, продиктована желанием не допустить реального двоевластия, а также контролировать нового главу государства и исполнительную власть, если Лукашенко решит оставить пост президента, считает эксперт. Но, по мнению Сутырина, сооружение всей этой системы все же не обязательно значит, что Лукашенко примет решение ее возглавить.
В проекте новой белорусской конституции также говорится, что президент может быть смещен с должности лишь Всебелорусским народным собранием. В конце декабря 2020 г. Лукашенко назначил датой этого собрания 11–12 февраля 2021 г., которое прошло в условленные даты. Тогда ожидалось, что будут озвучены и положения по конституционной реформе. Но на нем Лукашенко озвучил лишь общие условия возможного ухода с поста: прекращение протестов, «мир в стране», необходимость оговорить личные гарантии безопасности президента страны и прописать их юридически.
Теперь же, согласно предложениям, опубликованным администрацией действующего главы государства, условием его отстранения может стать систематическое или грубое нарушение основного закона, совершение госизмены или другого тяжкого преступления. Это, по мнению Суздальцева, попытка создать гарантии безопасности и неподсудности лично для Лукашенко, который пока находится в первую очередь в должности президента. В предложениях по новой конституции страны прописывается возможность для президента стать пожизненным сенатором.
Наконец, изменения также предполагают новые условия избрания президентом. Главой государства может быть избран гражданин Белоруссии по рождению не моложе 40 лет (сейчас – не моложе 35 лет), постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами (сейчас – 10 лет), не имеющий и не имевший ранее гражданства или вида на жительство другой страны. В случае насильственной гибели президента на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение.
С точки зрения международного положения Белоруссии, отмечает Сутырин, в проекте новой конституции страны не менее важным изменением является исключение из нее пункта о стремлении к нейтралитету и безъядерной зоне. Если этот проект станет основным законом, то границы на углубление военно-политического сотрудничества с Россией будут ликвидированы и может зайти речь о размещении российских ядерных ракет на территории Белоруссии, говорит эксперт.