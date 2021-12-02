ЕС ввел новые санкции против Белоруссии

ЕС ввел новые санкции против БелоруссииОни коснулись «Белавиа» и предприятия по выпуску дефицитных в мире азотных удобрений
Евросоюз вслед за США принял 2 декабря очередной, пятый, пакет санкций против Белоруссии на фоне продолжающейся с июля ситуации с наплывом нелегальных мигрантов на границы Польши и Литвы, в причастности к которой Брюссель обвиняет Минск. В санкционный список вошел ряд юрлиц, в частности, как анонсировалось ранее, государственная авиакомпания «Белавиа», которую лишили возможности лизинга самолетов в ЕС. Под удар попали туристические компании и гостиницы, обвиняемые Брюсселем в логистической помощи мигрантам, а также предприятия нефтяной и химической отрасли республики, не имеющие прямого отношения к текущему кризису на границе. Среди попавших под санкции физлиц – должностные лица Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии, представители судов, Генпрокуратуры и МИДа республики. Полный санционный список опубликован в Официальном журнале Европейского союза.
О готовящихся ограничениях в отношении непосредственно «Белавиа» стало известно еще 15 ноября, в разгар столкновений польских пограничников с нелегальными мигрантами, штурмовавшими границу со стороны Белоруссии. Государственную авиакомпанию в Брюсселе обвинили в намеренной перевозке граждан стран Ближнего Востока и Северной Африки для организации нелегальной миграции, несмотря на то что еще 12 ноября она объявила, что перестанет перевозить в Белоруссию из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена. В то же время авиакомпания, против которой с июня уже действуют ограничения ЕС по заходу в аэропорты и воздушное пространство сообщества, по-видимому, заранее готовилась к санкциям.
Еще в октябре, по данным Flightradar24, «Белавиа» отправила три новейших самолета Embraer E2 в столицу Казахстана Нурсултан. Наконец, за несколько часов до объявления санкций, утром 2 декабря, профильные интернет-порталы Skyliner, Planespotters и Aviaforum заметили, что из флота «Белавиа» вывели еще два лизинговых самолета – теперь уже Boeing 737−800. По сведениям изданий, машины перегнали в Стамбул, где они «потеряли» белорусские регистрационные номера EW, получив номера Сан-Марино T7−438 и Ирландии EI-GYP. После этого самолеты переправили на аэродромы Нидерландов и Чехии. В «Белавиа» эту информацию не комментировали, однако гендиректор компании Игорь Чергинец заявил в интервью украинскому блогеру Всеволоду Непогодину, что сейчас перевозчик обдумывает переориентацию с лизинга в ЕС на лизинг и покупки самолетов в России, Китае и «других странах» Европы, которые не входят в Евросоюз.
Под новые санкции ЕС кроме «Белавиа» также попали белорусские химические предприятия «Гродно Азот» и «Гродно Химволокно», нефтекомпания «Белоруснефть», а также «Белшина». Ограничения введены в отношении турагентств «Центркурорт» и «Оскар тур», гостиниц «Минск» и «Планета», а также сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines и турецкого паспортно-визового центра VIP Grub – эти организации в ЕС считают организаторами логистики нелегальной миграции. Против «Белшины», «Гродно Азота» и «Гродно Химволокна» с 3 мая текущего года уже возобновлены действовавшие в 2006-2015 гг. санкции США, запрещающие американским гражданам проводить операции с их юрлицами, собственностью или имущественными интересами.
Незадолго до ЕС о своих санкциях объявили США. В SDN-лист компаний, с которыми фактически запрещено вести бизнес, попало 12 юрлиц, в том числе производитель калийных удобрений «Беларуськалий», грузовая авиакомпания «Трансавиаэкспорт», ряд предприятий ВПК и гостиница. Кроме того, минфин США запретил своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней, и ввёл санкции против ряда чиновников. Ограничения до ЕС ввели также Великобритания и Канада. Под них попали компания «Беларуськалий» и пять журналистов государственных белорусских СМИ.
По данным Белстата, около 55% экспорта азотных удобрений в долларовом эквиваленте в прошлом году пришлось на страны ЕС. Крупнейшими покупателями стали Франция, Нидерланды и Литва. Если речь идет о полном запрете на поставки в ЕС, то ситуация для «Гродно Азота» проблематичная, но не катастрофическая, считает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его мнению, определенные объемы азотных удобрений могут быть перенаправлены через российские порты, частично данные объемы могут быть проданы на рынках ЕАЭС. Объемы производства «Гродно Азота» не столь велики и составляют около 1 млн т по карбамиду. Однако на мировом рынке сейчас сильный спрос на азотные удобрения, а в ЕС их производители закрываются из-за высоких цен на газ, напомнил Красноженов. Так что ситуация с санкциями против «Гродно Азота» лишь усилит дефицит удобрений на европейском рынке, считает эксперт.
Персональные санкции введены в первую очередь в отношении руководителей ГПК Белоруссии и его подразделений на западной границе: пограничников в Брюсселе считают одними из организаторов попыток прорыва нелегальных мигрантов на границе с Польшей. Ограничения введены в отношении главы ГПК Белоруссии Анатолия Лаппо, начальника отдельной службы спецслужб ГПК Игоря Крючкова, начальников Гродненского погранотряда Константина Молостова, Полоцкого погранотряда Павла Харченко, Брестской охранной группы Игоря Гутника, Лидского погранотряда Александра Давидюка и Сморгонского погранотряда Максима Бутранеца.
Также санкции коснулись официального представителя МИД Белоруссии Анатолия Глаза, судьи Минского районного суда Сергея Епихова, судьи Верховного суда Игоря Любовицкого, старшего прокурора Сергея Гиргеля, судьи Верховного суда Валентины Кулик, исполнительного директора по финансовым расследованиям Государственного контроля Андрея Прокопука; директора департамента финансовых расследований Государственного контроля Игоря Маршалова, судьи Коллегии Верховного суда по гражданским делам Анны Соколовской; руководителя телеканала ОНТ Марата Маркова и судьи Центрального районного суда Дмитрия Карсюка.
Предыдущие пакеты санкций вводились ЕС в отношении Белоруссии в связи с внутриполитической ситуацией в стране: результатами выборов августа 2020 г., применением насилия в отношении протестующих представителей оппозиции, давления в отношении оппозиционных активистов, СМИ, их судебного преследования. Наиболее тяжелыми для Минска были третий и четвертый пакеты, введенные в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске и арестом экс-главреда оппозиционного и признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Введенные в конце июня ограничения касались 78 человек и восьми компаний, среди которых опорные для белорусской экономики МАЗ, БелАЗ, Новая нефтяная компания и др.
Позже, в том же месяце, Брюссель ввел секторальные санкции против Минска, которые коснулись нефтепродуктов, калийных удобрений и доступа к рынкам капитала ЕС. Минск в ответ на это вышел из соглашения с Брюсселем о реадмиссии и пограничного партнерства, впоследствии на фоне разворачивания миграционного кризиса на границе используя это как предлог для оправдания невозможности контроля потоков людей, желающих нелегально попасть в ЕС.
Наличие в санкционном списке за миграционный кризис кроме «Белавиа» туроператоров, пограничников, судей и чиновников промышленных компаний, к нему непосредственно не причастных, объяснимо. Это крупные предприятия, которые приносят доход белорусскому государству, а именно оно во главе с Александром Лукашенко в целом считается Брюсселем причастным к наплыву нелегалов через границу, уверен программный директор Российского совета по международным делам (РСМД), эксперт по экономическим санкциям Иван Тимофеев.
Именно санкции против компаний нефте- и химотрасли – «Гродно Азота», «Белоруснефти», «Гродно химволокна» – являются для Минска самой серьезной и потенциально болезненной частью этого пакета, считает эксперт. Так что это уже отнюдь не «сигнальные» ограничения, которыми они бы были, будь там только авиаперевозчик и должностные лица, заключил Тимофеев.
В то же время сейчас Евросоюзу невыгодно усугублять конфликт с Белоруссией, полагает проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. ЕС не нужно усиление миграционного давления на границе с Польшей, поэтому, в отличие от Ермакова, Сутырин считает, что так называемый пятый пакет, несмотря на наличие в нем крупных нефтехим-компаний, не окажет мощного эффекта на белорусскую экономику. Со стороны Брюсселя это скорее символическая мера, поясняет Сутырин. Европейским политикам нужно символическое подтверждение того, что союз принимает действия и отвечает на вызовы миграционного кризиса.
Кроме того, в пятый пакет входят санкции против отдельных лиц за действия Минска, которые ЕС рассматривает как притеснение оппозиции. Их влияние на экономику Белоруссии незначительно, отмечает эксперт. Весьма вероятно, что будет увеличено давление на «Белавиа», и тогда Минску придется выделять средства на поддержку авикомпании, но ожидаемый ущерб от нового пакета несравним с секторальными ограничениями, которые уже были введены ранее в этом году, резюмирует Сутырин.