ЕС ввел новые санкции против Белоруссии

По данным Белстата, около 55% экспорта азотных удобрений в долларовом эквиваленте в прошлом году пришлось на страны ЕС. Крупнейшими покупателями стали Франция, Нидерланды и Литва. Если речь идет о полном запрете на поставки в ЕС, то ситуация для «Гродно Азота» проблематичная, но не катастрофическая, считает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его мнению, определенные объемы азотных удобрений могут быть перенаправлены через российские порты, частично данные объемы могут быть проданы на рынках ЕАЭС. Объемы производства «Гродно Азота» не столь велики и составляют около 1 млн т по карбамиду. Однако на мировом рынке сейчас сильный спрос на азотные удобрения, а в ЕС их производители закрываются из-за высоких цен на газ, напомнил Красноженов. Так что ситуация с санкциями против «Гродно Азота» лишь усилит дефицит удобрений на европейском рынке, считает эксперт.