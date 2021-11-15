«Белавиа» может потерять две трети авиапарка из-за европейских санкций

Ранее, в конце мая ЕС ввел ряд жестких ограничений в отношении «Белавиа» после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и ареста экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Тогда белорусской авиакомпании запретили использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Но при этом в собственно санкционный список Евросоюз не внес ни одну белорусскую авиалинию, так что «Белавиа» по-прежнему могла получать финансовые и экономические ресурсы от физлиц и компаний из Евросоюза. Это тем более важно, что перевозчик владеет лишь 9 из 29 используемых самолетов. По данным ch-aviation, 20 из них она взяла в лизинг у ирландских, датских, румынских и американский компаний.