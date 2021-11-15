«Белавиа» может потерять две трети авиапарка из-за европейских санкций

«Белавиа» может потерять две трети авиапарка из-за европейских санкцийЕС планирует расторгнуть с авиакомпанией лизинговые контракты на самолеты
В новый, уже пятый по счету пакет санкций против Белоруссии войдут как персональные ограничения, так и меры против белорусских компаний. Как заявил верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, подробности этого пакета будут согласованы в ближайшие дни. Об одной из планируемых мер сообщили власти Ирландии. По словам ирландского министра иностранных дел Саймона Ковени, ЕС разорвет контракты на лизинг самолетов, заключенные с белорусской государственной авиакомпанией «Белавиа». Ковени отметил, что белорусский авиаперевозчик взял в лизинг 17 самолетов через ирландские компании. Если «Белавиа» откажется возвращать самолеты, то отвечать ей придется в суде, пригрозил министр.
Необходимость введения новых санкций против белорусского государственного авиаперевозчика обсуждалась в Брюсселе еще на саммите сообщества в конце октября.
Ранее, в конце мая ЕС ввел ряд жестких ограничений в отношении «Белавиа» после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и ареста экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Тогда белорусской авиакомпании запретили использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Но при этом в собственно санкционный список Евросоюз не внес ни одну белорусскую авиалинию, так что «Белавиа» по-прежнему могла получать финансовые и экономические ресурсы от физлиц и компаний из Евросоюза. Это тем более важно, что перевозчик владеет лишь 9 из 29 используемых самолетов. По данным ch-aviation, 20 из них она взяла в лизинг у ирландских, датских, румынских и американский компаний.
Как отмечает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, Брюссель показывает Минску, что он настроен серьезно и дает время белорусским властям принять «нужные» меры.
Европейские чиновники, поясняет Тимофеев, взяли паузу чтобы разработать новый правовой механизм. Существующий, считает эксперт, уже не соответствует проблематике, так как текущие санкции против Минска вводятся в связи с результатами выборов 2020 г. и подавлением протестов, и там ничего про мигрантов нет, резюмирует эксперт.
Поздно вечером 15 ноября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Ангелой Меркель, которая до сих пор исполняет обязанности канцлера Германии. Как передает ТАСС, в ходе 50-минутного разговора главы государств обсуждали миграционный кризис.