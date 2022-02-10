Путин призвал МИД добиться от США и НАТО гарантий безопасности
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем дипломатического работника призвал сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел (МИД) добиться от США и НАТО предоставления юридически закрепленных гарантий безопасности. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — заявил президент.
Путин напомнил о необходимости продолжить работу по укреплению верховенства международного права на политической арене. Глава государства указал на координирующую роль Организации объединенных наций (ООН) в этом процессе.
В конце прошлого года Путин заявил, что НАТО в 1990-х гг. обманул Россию, когда пообещал не расширяться на восток. Сейчас страна никому не угрожает, тогда как США «стоят у нее на пороге» со своими ракетами, отметил президент. В связи с этим он заявил о необходимости добиться от западных партнеров юридически закрепленных гарантий безопасности.
17 декабря МИД направил США и НАТО соответствующие документы. Основные требования Москвы касаются отказа альянса от расширения на восток, ближе к российским границам, и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории военного блока.
Ответ на предложения по гарантиям безопасности был получен 26 января. Текст официально не публиковался по просьбе западных стран, однако Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. В самом альянсе сказали, что не собираются возвращаться в границы 1997 г. и не откажутся от принципа «открытых дверей», что делает возможным вступление Украины в военный блок в будущем.