США перебросили в Европу четыре бомбардировщика, способных нести ядерное оружие
Четыре американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, прибыли на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, передает пресс-служба командования ВВС США в Европе.
«Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла прибыли на базу британских королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы», — говорится в сообщении. В пресс-службе также подчеркнули, что по пути в Великобританию американские бомбардировщики объединились с британскими самолетами «Тайфун» (Typhoon) и португальскими F-16, которые в настоящее время выполняют миссию НАТО по охране воздушного пространства Исландии.
На британскую военную базу также прибыл тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США C-5 Galaxy с техникой и военным персоналом для обслуживания полетов бомбардировщиков.
8 февраля генерал-лейтенант американских сухопутных войск Майкл Курилла заявил, что США перебрасывают войска и тяжелую военную технику в Европу, чтобы сдерживать «российскую агрессию» против союзников по НАТО и Украины. Курилле поручено координировать отправку американского подкрепления в Европу. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркивал, что Вашингтон не усматривает никаких конкретных угроз, исходящих напрямую от России, восточному флангу НАТО.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. Кремль и российское Министерство иностранных дел неоднократно опровергали сообщения западных СМИ и заявления политиков из США и Евросоюза о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению на Украину. 28 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии роста напряженности с Россией. Он отметил, что из-за публикаций СМИ у западных стран складывается впечатление, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так.