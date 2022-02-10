США перебросили в Европу четыре бомбардировщика, способных нести ядерное оружие

Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. Кремль и российское Министерство иностранных дел неоднократно опровергали сообщения западных СМИ и заявления политиков из США и Евросоюза о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению на Украину. 28 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии роста напряженности с Россией. Он отметил, что из-за публикаций СМИ у западных стран складывается впечатление, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так.