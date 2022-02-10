Британский парламент одобрил усиление антироссийских санкций при эскалации на Украине

Согласно документу, Великобритания сможет вводить санкции в отношении людей, близких к Кремлю и причастных к дестабилизации ситуации на Украине, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости. Также под санкции могут попасть лица, которые получают выгоду от правительства России или поддерживают его.