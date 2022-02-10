Британский парламент одобрил усиление антироссийских санкций при эскалации на Украине
Парламент Великобритании 10 февраля внес изменения в законодательство, которые расширяют круг связанных с Россией лиц, в отношении которых можно будет вводить санкции в случае «вторжения» России на Украину, сообщил Reuters. Закон о санкциях портив России уже был одобрен и вступил в силу.
Согласно документу, Великобритания сможет вводить санкции в отношении людей, близких к Кремлю и причастных к дестабилизации ситуации на Украине, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости. Также под санкции могут попасть лица, которые получают выгоду от правительства России или поддерживают его.
Под санкции могут попасть химическая промышленность, строительство, ОПК, электроника, энергетика, горнодобывающая промышленность, финансовые услуги, информация, связь и цифровые технологии, транспорт. Власти Британии не назвали, кто потенциально может попасть под ограничения, однако предупредили, что санкции введут в момент «вторжения» России на Украину.
Западные СМИ, в частности Bloomberg, с осени публикуют материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. МИД и Кремль неоднократно опровергали подобные публикации. В МИДе, в частности, сказали, что считают неприемлемой даже мысль о войне с республикой. Чиновники на Украине также сказали, что не видят признаков грядущего вторжения.