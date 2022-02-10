Сенат США рассматривает новые санкции против России из-за кибератак на Украину

По данным Bloomberg, в конгрессе существуют разногласия относительно окончательного варианта законопроекта. Как сообщает агентство, республиканцы и демократы не могут договориться о том, насколько эффективными окажутся предложенные меры. Демократы считают, что самые жесткие меры следует вводить только в случае вторжения на Украину, республиканцы же считают, что эти меры нужно задействовать превентивно. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.