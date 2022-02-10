Сенат США рассматривает новые санкции против России из-за кибератак на Украину
Комитет сената США по иностранным делам изучает возможность введения новых антироссийских санкций за возможные кибератаки Москвы против Украины, сообщает Politico.
По данным издания, некоторые сенаторы считают нужным включить санкции за кибератаки в более широкий законопроект о введении рестрикций против России в случае вторжения на Украину. Член комитета сената по международным отношениям, демократ Крис Мерфи заявил, что российские кибератаки на Украине стали бы поводом ввести санкции против Москвы, если бы такие меры применяли до, а не после вторжения.
По словам демократа Боба Менендеса, возглавляющего комитет по международным отношениям, законодатели обсуждают введение санкций за уже произошедшие кибератаки, которые приписываются России.
В ночь с 13 на 14 января 2022 г. неизвестные хакеры взломали около 70 государственных сайтов Украины, среди них ресурсы кабинета министров, МИДа и Минобрнауки. На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, в котором утверждалось, что личные данные получателя были загружены в «общую сеть». Злоумышленники призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего». Через несколько часов работа всех затронутых сайтов была восстановлена.
Украинские власти заявили, что существенного ущерба атака не нанесла и никакие данные не были похищены. В Киеве считают, что к массовому взлому причастна Россия. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что кибератака осуществлялась «по проверенной временем российской схеме». В Москве причастность ко взлому отрицают.
В январе группа демократов во главе с председателем Менендесом внесла законопроект, который предполагает введение санкций против России в случае ситуации, которую Белый дом оценит как «военную эскалацию» со стороны Москвы, направленную на свержение киевского правительства. Санкции направлены против высокопоставленных гражданских и военных российских чиновников, включая президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, законопроект включает санкции против банковского сектора РФ, запрет на сделки с российским госдолгом и ужесточение ограничений против газопровода «Северный поток — 2». Аналогичная инициатива позднее была внесена и на рассмотрение Палаты представителей.
По данным Bloomberg, в конгрессе существуют разногласия относительно окончательного варианта законопроекта. Как сообщает агентство, республиканцы и демократы не могут договориться о том, насколько эффективными окажутся предложенные меры. Демократы считают, что самые жесткие меры следует вводить только в случае вторжения на Украину, республиканцы же считают, что эти меры нужно задействовать превентивно. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
Ранее Менендес допустил, что часть предложенных им санкций может быть введена заранее «за то, что Россия уже сделала». Среди таких действий он назвал кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки дестабилизировать ситуацию в стране.