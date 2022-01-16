Украина обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты госорганов
Минцифры Украины заявило, что за масштабной кибератакой на украинские сайты органов власти, которая произошла в ночь на 14 января, стоит Россия. По мнению ведомства, Москва пытается поколебать политическую ситуацию, а атакам подвергается не только Украина, но и США.
«Можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минцифры Украины.
Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, «остановив работу государственного сектора и взорвав доверие к власти со стороны украинцев», утверждается в публикации.
«Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о «сливе» персональных данных украинцев», — считает министерство.
В минцифры призвали украинцев «не поддаваться панике», так как все персональные данные граждан надежно защищены. Объявления о продаже данных в ведомстве называют аферой — речь идет об информации, утечка которой произошла до 2019 г.
СБУ 14 января сообщила о расследовании масштабной хакерской атаки на ряд правительственных сайтов, в том числе МИДа и Минобразования, которая произошла в ночь на пятницу.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил телеканалу Sky News о причастности России к этой кибератаке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN рассказал, что у этих обвинений нет доказательств, а Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские правительственные сайты.
15 января Тверской районный суд Москвы арестовал участников хакерской группировки Revil, которых ранее задержала ФСБ. Один из членов Revil был причастен к кибератаке на американскую сеть топливных трубопроводов Colonial Pipeline, сообщало Reuters со ссылкой на представителя администрации США.