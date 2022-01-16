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Политика

Украина обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты госорганов

Ведомости

Минцифры Украины заявило, что за масштабной кибератакой на украинские сайты органов власти, которая произошла в ночь на 14 января, стоит Россия. По мнению ведомства, Москва пытается поколебать политическую ситуацию, а атакам подвергается не только Украина, но и США. 

«Можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минцифры Украины.

Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, «остановив работу государственного сектора и взорвав доверие к власти со стороны украинцев», утверждается в публикации.

«Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о «сливе» персональных данных украинцев», — считает министерство.

В минцифры призвали украинцев «не поддаваться панике», так как все персональные данные граждан надежно защищены. Объявления о продаже данных в ведомстве называют аферой — речь идет об информации, утечка которой произошла до 2019 г.

СБУ 14 января сообщила о расследовании масштабной хакерской атаки на ряд правительственных сайтов, в том числе МИДа и Минобразования, которая произошла в ночь на пятницу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил телеканалу Sky News о причастности России к этой кибератаке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN рассказал, что у этих обвинений нет доказательств, а Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские правительственные сайты.

15 января Тверской районный суд Москвы арестовал участников хакерской группировки Revil, которых ранее задержала ФСБ. Один из членов Revil был причастен к кибератаке на американскую сеть топливных трубопроводов Colonial Pipeline, сообщало Reuters со ссылкой на представителя администрации США. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных