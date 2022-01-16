Украина обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты госорганов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил телеканалу Sky News о причастности России к этой кибератаке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN рассказал, что у этих обвинений нет доказательств, а Россия не имеет отношения к кибератакам на украинские правительственные сайты.