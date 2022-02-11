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Салливан заявил об отсутствии у США уверенности во вторжении России на Украину

Ведомости

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация располагает информацией о том, что Россия может начать вторжение на Украину уже на следующей неделе во время Олимпиады в Пекине. Об этом Салливан заявил в ходе брифинга, который транслировал телеканал CNBC. 

«Это может начаться во время Олимпийских игр, несмотря на множество предположений, что это произойдет только после Олимпийских игр», — сказал Салливан.

При этом, по его словам, у США «нет уверенности» в том, что «Путин принял решение» о начале вторжения на территорию страны. 

Ранее журналисты NBC и PBS сообщили, что Россия якобы начнет вторжение на Украину уже на следующей неделе. 

«США считают, что президент России Владимир Путин решил вторгнуться в Украину и сообщил об этом решении российским военным, рассказали мне трое западных и военных чиновников.США ожидают, что вторжение начнется на следующей неделе, сообщили мне шесть американских и западных официальных лиц», — написал журналист PBS Ник Шифрин в Twitter. 

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные военные силы к своей границе с Украиной, вторжение может начаться в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. «Мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации — это в том числе новые военные силы, прибывающие к украинской границе», — заявил госсекретарь.

Сегодня украинская сторона потребовала от России разъяснений о военной деятельности на границе стран. Глава МИД Украины подчеркнул, что у России есть 48 часов, чтобы прислать официальный ответ. Кулеба подчеркнул, что если Россия не предоставит ответ или тот покажется «недостаточным», Украина обратится к другим странам — участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания. В МИДе РФ пока не заявляли о получении соответствующего документа. 

С осени прошлого года страны Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Американское командование утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных