Кадыров призвал Зеленского выполнить минские соглашения

«Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова. В связи с этим вы как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства просто обязаны сделать все от вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.