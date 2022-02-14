Кадыров призвал Зеленского выполнить минские соглашения
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, указав тому на необходимость выполнения минских соглашений во избежание войны. Политик отметил, что тем самым выражает свое личное мнение как гражданин России, а не выходит за рамки имеющихся полномочий.
«Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова. В связи с этим вы как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства просто обязаны сделать все от вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что президент России Владимир Путин и жители страны не хотят войны. Глава Чечни призвал Зеленского прекратить «клоунаду» и быть благоразумным.
Вдобавок Кадыров обратился к жителям Украины, отметив, что они с русскими являются «одним славянским народом с общей историей, культурой и религией». Глава Чечни добавил, что не верит, будто украинцы считают себя частью «так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией».
Киев неоднократно выступал с критикой минских соглашений. 2 февраля на пресс-конференции Зеленский выразил неудовлетворенность всеми пунктами данных документов. Путин, комментируя это, сказал: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять». После он уточнил, что его выражение не имело «личного измерения». Затем президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения Киева заявил, что Зеленский на личной встрече подтвердил желание выполнять минские соглашения.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа, куда вошли уполномоченные из России, Украины и ОБСЕ, подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, длившихся с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».