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Макрон подтвердил приверженность Зеленского минским соглашениям

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров подтвердил желание выполнять минские соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон. 

«Вчера с президентом Путиным мы долго обсуждали этот вопрос [минских соглашений]. И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», — сказал Макрон Зеленскому (цитата по «РИА Новости»). 

Французский президент назвал минские соглашения единственным способом решения ситуации в Донбассе и достижения мира в регионе. Кроме того, эти документы позволят защитить территориальную целостность Украины, отметил Макрон.

Политик добавил, что на встрече Зеленский также выразил готовность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. 

Вчера на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном президент России Владимир Путин напомнил о словах Зеленского о неудовлетворенности каждым пунктом минских соглашений. «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал российский президент на этот счет.

Первые минские соглашения в сентябре 2014 г. подписала трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Они окончили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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