Макрон подтвердил приверженность Зеленского минским соглашениям
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров подтвердил желание выполнять минские соглашения, заявил на пресс-конференции в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон.
«Вчера с президентом Путиным мы долго обсуждали этот вопрос [минских соглашений]. И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», — сказал Макрон Зеленскому (цитата по «РИА Новости»).
Французский президент назвал минские соглашения единственным способом решения ситуации в Донбассе и достижения мира в регионе. Кроме того, эти документы позволят защитить территориальную целостность Украины, отметил Макрон.
Политик добавил, что на встрече Зеленский также выразил готовность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.
Вчера на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном президент России Владимир Путин напомнил о словах Зеленского о неудовлетворенности каждым пунктом минских соглашений. «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал российский президент на этот счет.
Первые минские соглашения в сентябре 2014 г. подписала трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Они окончили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».