Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины, однако это лишь часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России, заявил в интервью CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина — это всего лишь часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — заявил Песков.
13 февраля Песков заявил, Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, однако «насильно мил не будешь», поэтому Москва будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность. По словам Пескова, российская сторона видит попытки направить внимание на второстепенные вопросы. США и НАТО, по его словам, пытаются избежать понимания наиболее важных для России проблем вместо того, чтобы дать ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.».
14 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил Путину, что проект ответа России для США и НАТО готов. Песков позднее сообщил, что президент концептуально одобрил документ, а дипломаты сейчас его дорабатывают.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Москва не собирается ни на кого нападать.