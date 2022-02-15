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Политика

США рекомендовали своим гражданам покинуть Белоруссию и Приднестровье

Ведомости

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Белоруссию и непризнанную Приднестровскую республику на фоне ситуации вокруг Украины. Такие заявления опубликованы на сайте ведомства.

«Не совершайте поездок в Белоруссию из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Гражданам США в Белоруссии следует незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что 31 января госдеп распорядился об отъезде членов семей дипломатов из посольства США в Минске. По мнению ведомства, американцам стоит учитывать при поездках в Белоруссию, что ситуация непредсказуема, а в регионе повышенная напряженность.

Также госдеп рекомендовал американцам не ездить в Приднестровье из-за коронавируса, якобы военной активности России на границе с Украиной и неразрешенного конфликта между непризнанным Приднестровьем и властями Молдавии. Гражданам США, которые сейчас находятся в регионе, рекомендовано незамедлительно уехать.

10 февраля покинуть Украину американцев призвал и Джо Байден. По его словам, ситуация в стране может «очень быстро» выйти из-под контроля. Примеру Соединенных Штатов последовали десятки стран.

В Белоруссии 10 февраля началась основная фаза крупнейших за все постсоветское время российско–белорусских военных учений «Союзная решимость – 2022». Учения продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Учения проходят на фоне информации о якобы планах России напасть на Украину. Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Москва не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных