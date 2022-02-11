Байден призвал американцев покинуть Украину
Президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину из-за риска российского «вторжения». Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
«Американские граждане должны уехать сейчас <…> Мы имеем дело не с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и ситуация может быстро ухудшиться», — заявил Байден.
На вопрос ведущего, при каком сценарии Байден может направить американские войска для спасения американцев на Украине, президент ответил, что такого сценария нет: если армии России и США начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война.
Также госдепартамент США опубликовал предупреждение, что США «не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо в Украине».
24 января госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Такое решение Вашингтон объяснил якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. После этого из-за «растущей угрозы со стороны России» вывозить часть сотрудников посольства в Киеве начала Великобритания и другие страны.
МИД Украины назвал решение США преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности. Официальный представитель МИДа Олег Николенко отметил, что в последнее время кардинальных изменений в ситуации на границе между Россией и Украиной не произошло. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
10 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские власти могут рекомендовать неосновным сотрудникам посольства в Киеве на время вернуться на родину.