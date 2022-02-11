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Байден призвал американцев покинуть Украину

Ведомости

Президент США Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину из-за риска российского «вторжения». Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Американские граждане должны уехать сейчас <…> Мы имеем дело не с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и ситуация может быстро ухудшиться», — заявил Байден.

На вопрос ведущего, при каком сценарии Байден может направить американские войска для спасения американцев на Украине, президент ответил, что такого сценария нет: если армии России и США начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война.

Также госдепартамент США опубликовал предупреждение, что США «не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо в Украине».

24 января госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Такое решение Вашингтон объяснил якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. После этого из-за «растущей угрозы со стороны России» вывозить часть сотрудников посольства в Киеве начала Великобритания и другие страны.

МИД Украины назвал решение США преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности. Официальный представитель МИДа Олег Николенко отметил, что в последнее время кардинальных изменений в ситуации на границе между Россией и Украиной не произошло. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

10 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские власти могут рекомендовать неосновным сотрудникам посольства в Киеве на время вернуться на родину.

Ранее по теме: Лавров допустил временный отъезд части российских дипломатов с Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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