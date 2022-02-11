Байден призвал американцев покинуть Украину

МИД Украины назвал решение США преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности. Официальный представитель МИДа Олег Николенко отметил, что в последнее время кардинальных изменений в ситуации на границе между Россией и Украиной не произошло. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.