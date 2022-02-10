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Лавров допустил временный отъезд части российских дипломатов с Украины

Ведомости

Москва может посоветовать неосновному персоналу российских дипмиссий на Украине на время вернуться на родину после эвакуации дипломатов США, Великобритании и других стран, сообщил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее западные страны приняли такое решение из-за якобы опасности вторжения России на Украину.

«Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — заявил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Алексей Зайцев заявлял, что у России нет специальных планов по эвакуации дипломатов и своих граждан с Украины.

24 января госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Такое решение Вашингтон объяснил якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. После этого из-за «растущей угрозы со стороны России» вывозить часть сотрудников посольства в Киеве начала Великобритания, а Австралия, по информации издания Sydney Morning Herald, призвала родственников своих дипломатов, находящихся в Киеве, покинуть Украину. Также правительство последней из стран рекомендовало гражданам не ездить в республику. На следующий день с призывом срочно покинуть Украину обратились к своим гражданам власти Японии.

МИД Украины назвал решение США преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности. Официальный представитель МИДа Олег Николенко отметил, что в последнее время кардинальных изменений в ситуации на границе между Россией и Украиной не произошло. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: МИД заявил об отсутствии специальных планов эвакуации россиян с Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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