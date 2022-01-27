МИД заявил об отсутствии специальных планов эвакуации россиян с Украины

24 января госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Такое решение Вашингтон объяснил якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. После этого из-за «растущей угрозы со стороны России» вывозить часть сотрудников посольства в Киеве начала Великобритания, а Австралия, по информации издания Sydney Morning Herald, призвала родственников своих дипломатов, находящихся в Киеве, покинуть Украину. Также правительство последней из стран рекомендовало гражданам не ездить в республику. На следующий день с призывом срочно покинуть Украину обратились к своим гражданам власти Японии.