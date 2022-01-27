МИД заявил об отсутствии специальных планов эвакуации россиян с Украины
У России нет специальных планов по эвакуации сотрудников посольств и своих граждан с Украины, заявил в ходе брифинга директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Алексей Зайцев.
«Мы в какой-то степени, насколько это возможно, всегда готовы. Поэтому каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить, насколько это возможно, и российских граждан, и сотрудников наших загранучреждений», — сказал он.
Зайцев напомнил, что в МИДе существует специальный департамент, а при посольствах есть штабы, которые разрабатывают планы «на случай любых сложных ситуаций».
24 января госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Такое решение Вашингтон объяснил якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. После этого из-за «растущей угрозы со стороны России» вывозить часть сотрудников посольства в Киеве начала Великобритания, а Австралия, по информации издания Sydney Morning Herald, призвала родственников своих дипломатов, находящихся в Киеве, покинуть Украину. Также правительство последней из стран рекомендовало гражданам не ездить в республику. На следующий день с призывом срочно покинуть Украину обратились к своим гражданам власти Японии.
МИД Украины назвал решение США преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко отметил, что в последнее время кардинальных изменений в ситуации на границе между Россией и Украиной не произошло.
Осенью прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. В МИДе и Кремле объяснили, что страна проводит учения и перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению. Информацию о вторжении на Украину там опровергли. Сегодня Зайцев сказал, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с республикой.