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Австралия призвала родственников своих дипломатов в Киеве покинуть Украину

Ведомости

Правительство Австралии призвало семьи своих дипломатов, находящихся в Киеве, покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью в республике, сообщает издание Sydney Morning Herald со ссылкой на официальное заявление властей.

Кроме того, власти Австралии призвали граждан отказаться от путешествий на Украину, а тех, кто уже находится там, уехать коммерческими рейсами, пока это возможно. «Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за обстоятельств на месте», — заявили в правительстве.

По оценке источников на Украине, в республике проживает примерно 1400 австралийцев, однако официально эта цифра не подтверждена.

«Австралийцы, которые решат остаться на Украине, должны пересмотреть свои планы личной безопасности, быть готовыми при необходимости укрыться на месте, поддерживать повышенную осведомленность о безопасности и зарегистрироваться в министерстве иностранных дел и торговли», — говорится в заявлении.

Сегодня госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Решение обусловлено якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. После этого из-за «растущей угрозы со стороны России» вывозить часть сотрудников посольства в Киеве начала Великобритания.

Министерство иностранных дел Украины назвало решение США преждевременным и сочло это проявлением чрезмерной предосторожности. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла шаг Вашингтона странным.

Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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