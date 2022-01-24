Захарова назвала странным решение США эвакуировать дипломатов с Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационную повестку США «странной» и «неумной» в ответ на вопрос о заявлении госдепартамента США, который разрешил американским дипломатам покинуть Украину, а их семьям предписал это сделать. Такое заявление Захарова сделала в эфире «Эха Москвы».
По ее словам, посольство России в Киеве работает штатно. «Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали», — сказала Захарова. Она отметила, что это обычная практика.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором сообщила о якобы имеющей место эвакуации детей и жен российских дипломатов с территории Украины. Издание написало, что 5 января 18 человек автобусами выехали из страны в Москву, а еще около 30 человек выехали из Киева и Львова в следующие дни. Такую информацию предоставил источник из Cлужбы безопасности Украины.
Затем госдепартамент США официально предписал семьям американских дипломатов на Украине покинуть страну на фоне якобы угрозы вторжения России. Сами сотрудники посольства могут уехать по желанию. В МИД Украины такое решение назвали «преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности». Правительство Великобритании также сообщило, что начало эвакуировать своих дипломатов с Украины. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует вывозить с Украины сотрудников своих диппредставительств.
Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.