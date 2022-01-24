Британия решила эвакуировать часть сотрудников посольства на Украине
Великобритания начала вывозить часть сотрудников посольства в Киеве из-за якобы «растущей угрозы со стороны России», говорится в официальном заявлении правительства Великобритании.
«Некоторые сотрудники посольства эвакуируются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу», — говорится в сообщении. Как выяснили BBC, никаких конкретных угроз британским дипломатам не поступало. По имеющейся у издания информации, этот шаг носит предупредительный характер — за последние 24 часа не произошло ничего конкретного, что могло бы спровоцировать принятие решения, пишет BBC.
Ранее госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, части дипломатов разрешено уехать добровольно. В ведомстве отметили, что это разумная мера предосторожности, которая была принята для безопасности граждан и госслужащих США, и она «ни коим образом не подрывает нашу поддержку или нашу приверженность Украине».
Посольство США в Киеве продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не планирует вслед за США эвакуировать своих дипломатов с Украины за неимением причин, чтобы сделать это. МИД Украины, в свою очередь, считает преждевременным решение об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве.
Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.