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ЕС не планирует эвакуировать своих дипломатов с Украины

Ведомости

Евросоюз не планирует вслед за США эвакуировать своих дипломатов из Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе. 

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс. 

Ранее Госдепартамент США сообщил, что семьи сотрудников посольства США в Киеве должны покинуть страну, часть дипломатов может уехать добровольно. Такое решение принято из-за якобы угрозы вторжения России на Украину. Посольство США в Киеве при этом продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин.

Обсуждение якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину начались после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных