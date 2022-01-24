ЕС не планирует эвакуировать своих дипломатов с Украины
Евросоюз не планирует вслед за США эвакуировать своих дипломатов из Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс.
Ранее Госдепартамент США сообщил, что семьи сотрудников посольства США в Киеве должны покинуть страну, часть дипломатов может уехать добровольно. Такое решение принято из-за якобы угрозы вторжения России на Украину. Посольство США в Киеве при этом продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин.
Обсуждение якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину начались после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.