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МИД Украины назвал преждевременным решение США эвакуировать семьи дипломатов

Ведомости

Решение государственного департамента США об эвакуации семей американских дипломатов с Украины, а также предоставление части самих дипломатов возможности покинуть страну является преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности, заявил официальный представитель украинского Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко.

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности», — говорится в комментарии на сайте МИДа.

Николенко подчеркнул, что подобное решение госдепа не означает отъезд из Украины всех американских дипломатов и посольство продолжит работать в полноценном режиме. Покидать республику необязательно, отметил чиновник. Николенко добавил, что в последнее время кардинальных изменений в ситуации между Россией и Украиной не произошло. «Угроза новых волн российской агрессии остается неизменной с 2014 года, а накопление российских войск возле границы началось еще в апреле прошлого года», — пояснил представитель министерства.

По мнению МИДа, Россия активно старается дестабилизировать внутреннюю ситуацию на Украине. Николенко указал на распространение «дезинформации, манипуляций и фейков», которые нацелены на создание паники среди граждан и иностранцев, а также на то, чтобы «напугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность» в республике. В связи с этим МИД Украины подчеркнул необходимость трезво оценивать риски и сохранять спокойствие.

Сегодня американский госдепартамент предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Решение обусловлено якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики.

Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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