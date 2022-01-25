Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Правительство Японии призывает граждан страны срочно покинуть территорию Украины, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.
«Мы призываем находящихся на Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством [Японии], мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан», — приводит ТАСС слова Мацуно.
Накануне, 24 января, МИД Японии рекомендовал согражданам отказаться от любых поездок на Украину в связи «с сохраняющейся напряженностью на российской-украинской границе». Ведомство присвоило республике третий уровень опасности из четырех, который означает призыв не посещать страну (на четвертом уровне объявляют эвакуацию).
В понедельник избегать любых необязательных поездок на Украину рекомендовал согражданам канадский МИД. Тем, кто уже находится в стране, было предложено оценить необходимость своего дальнейшего пребывания в ней.
В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что три государства — США, Великобритания и Австралия — начали эвакуировать свои посольства в республике. Остальные 49 стран с дипмиссиями на Украине, по его словам, таких решений пока не принимали.
Минобороны США на фоне кризиса привело в состояние повышенной готовности 8500 военных на случай, если понадобится перебросить их в Европу. НАТО, в свою очередь, наращивает свое военное присутствие в Восточной Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг не исключил возможность отправки боевых групп в Черноморский регион.
В последние месяцы западные СМИ сообщали, что Россия наращивает группировку войск вблизи границ с Украиной, что может означать подготовку ко вторжению в страну. По оценке главы СНБО Данилова, количество российских войск на границах с Украиной составляет около 127 000 военнослужащих. При этом Россия пока не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке к наступлению, заявил сегодня министр обороны Украины Алексей Резников. Он добавил, что нынешняя ситуация находится на уровне весны прошлого года.
Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов военной агрессии против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.