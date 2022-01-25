Газета
Политика

Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть Украину

Ведомости

Правительство Японии призывает граждан страны срочно покинуть территорию Украины, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

«Мы призываем находящихся на Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством [Японии], мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан», — приводит ТАСС слова Мацуно.

Накануне, 24 января, МИД Японии рекомендовал согражданам отказаться от любых поездок на Украину в связи «с сохраняющейся напряженностью на российской-украинской границе». Ведомство присвоило республике третий уровень опасности из четырех, который означает призыв не посещать страну (на четвертом уровне объявляют эвакуацию).

В понедельник избегать любых необязательных поездок на Украину рекомендовал согражданам канадский МИД. Тем, кто уже находится в стране, было предложено оценить необходимость своего дальнейшего пребывания в ней.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что три государства — США, Великобритания и Австралия — начали эвакуировать свои посольства в республике. Остальные 49 стран с дипмиссиями на Украине, по его словам, таких решений пока не принимали.

Минобороны США на фоне кризиса привело в состояние повышенной готовности 8500 военных на случай, если понадобится перебросить их в Европу. НАТО, в свою очередь, наращивает свое военное присутствие в Восточной Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг не исключил возможность отправки боевых групп в Черноморский регион.

В последние месяцы западные СМИ сообщали, что Россия наращивает группировку войск вблизи границ с Украиной, что может означать подготовку ко вторжению в страну. По оценке главы СНБО Данилова, количество российских войск на границах с Украиной составляет около 127 000 военнослужащих. При этом Россия пока не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке к наступлению, заявил сегодня министр обороны Украины Алексей Резников. Он добавил, что нынешняя ситуация находится на уровне весны прошлого года.

Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов военной агрессии против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Генсек НАТО допустил отправку боевых групп в Черноморский регион

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных