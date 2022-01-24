Генсек НАТО допустил отправку боевых групп в Черноморский регион
НАТО изучает возможность отправки боевых групп в Черноморский регион, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Финляндии и Швеции.
«Мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения нашего присутствия в восточной части альянса. Это может включать в себя развертывание дополнительных боевых групп НАТО», — рассказал Столтенберг журналистам.
Он также добавил, что НАТО «изучает возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге», к которому относятся черноморские страны — члены альянса (Румыния, Болгария и Турция), сообщает ТАСС. При этом, по его словам, решение по этому вопросу пока не принято.
В настоящее время, по данным Reuters, во многонациональных батальонах в странах Прибалтики и Польше размещено около 4000 военнослужащих НАТО при поддержке танков, средств ПВО и разведывательных подразделений. Еще один многонациональный контингент аналогичного размера находится в Румынии. НАТО также проводит миссию по патрулированию воздушного пространства Литвы, Латвии и Польши.
Ранее в понедельник альянс сообщил, что нарастит свое военное присутствие в Восточной Европе из-за возможной эскалации ситуации на Украине. Так, Дания направит фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания направит корабли для присоединения к военно-морским силам альянса, а также рассмотрит возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность направить войска в Румынию. Нидерланды планируют отправить два истребителя F-35 в Болгарию для поддержки деятельности альянса по охране воздушного пространства в регионе.
Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в ряде западных СМИ, включая Bloomberg и Associated Press, осенью прошлого года. По оценке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, количество российских войск на границах с Украиной составляет около 127 000 военных, при этом для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится минимум миллион человек. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии планов военной агрессии против Киева и отмечали, что страна перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению.