Генсек НАТО допустил отправку боевых групп в Черноморский регион

Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в ряде западных СМИ, включая Bloomberg и Associated Press, осенью прошлого года. По оценке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, количество российских войск на границах с Украиной составляет около 127 000 военных, при этом для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится минимум миллион человек. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии планов военной агрессии против Киева и отмечали, что страна перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению.