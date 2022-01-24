В СНБО Украины заявили об отсутствии поводов для паники в стране

«Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна, на сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны», — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, на котором были зачитаны доклады военных о ситуации на границе с Россией и готовности армии (цитата по ТАСС).