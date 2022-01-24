В СНБО Украины заявили об отсутствии поводов для паники в стране
В настоящий момент поводов для паники на Украине из-за возможной военной эскалации нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна, на сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны», — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, на котором были зачитаны доклады военных о ситуации на границе с Россией и готовности армии (цитата по ТАСС).
Глава СНБО также призвал СМИ снизить «накал» публикаций о якобы планируемой военной агрессии со стороны России. Кроме того, по словам Данилова, пока не наблюдается активного выезда дипломатов из Украины: своих сотрудников эвакуируют только посольства США, Великобритании и Австралии. Остальные 49 стран с посольствами на Украине таких решений не принимали, добавил он.
В интервью, опубликованном 19 января, Данилов сообщал, что количество российских войск на границах с Украиной составляет около 127 000 военных, из которых на наземный контингент приходится около 106 000 человек, а остальные 21 000 — на авиацию и флот. При этом для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится минимум миллион военных, отмечал он.
Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов военной агрессии против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.