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Политика

В СНБО Украины заявили об отсутствии поводов для паники в стране

Ведомости

В настоящий момент поводов для паники на Украине из-за возможной военной эскалации нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна, на сегодняшний день нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны», — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, на котором были зачитаны доклады военных о ситуации на границе с Россией и готовности армии (цитата по ТАСС).

Глава СНБО также призвал СМИ снизить «накал» публикаций о якобы планируемой военной агрессии со стороны России. Кроме того, по словам Данилова, пока не наблюдается активного выезда дипломатов из Украины: своих сотрудников эвакуируют только посольства США, Великобритании и Австралии. Остальные 49 стран с посольствами на Украине таких решений не принимали, добавил он.

В интервью, опубликованном 19 января, Данилов сообщал, что количество российских войск на границах с Украиной составляет около 127 000 военных, из которых на наземный контингент приходится около 106 000 человек, а остальные 21 000 — на авиацию и флот. При этом для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится минимум миллион военных, отмечал он.

Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов военной агрессии против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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