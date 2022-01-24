Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям
Украинской разведке пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов», — цитирует Зеленского пресс-служба. Глава государства также подчеркнул, что Украина вынуждена противостоять «крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитету, территориальной целостности и единству».
Зеленский заявил о важности получения правдивой информации, чтобы ей никто не манипулировал и чтобы Украину никто «не использовал в своих интересах». «Наши граждане едины в том, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности», – отметил Зеленский.
Сегодня стало известно, что Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности Украины (СНБО). В сообщении на сайте ведомства говорится, что на встрече будут рассмотрены вопросы внутренней и внешней политики, в том числе мероприятия по обеспечению национальной безопасности. Ранее президент страны призвал жителей Украины не паниковать из-за новостей о якобы планах России напасть на республику.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь сообщали о том, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь РСЗО (Реактивная система залпового огня) «Смерч» и «Ураган» и готовятся к активным боевым действиям. Там также призвали западные страны прекратить поставку Украине летального оружия и «заставить киевские власти» выполнить пакет минских договоренностей.