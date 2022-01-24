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Песков заявил об угрозе военных действий в Донбассе

Ведомости

Большое количество вооруженных сил Украины сейчас собирается на границе с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), что свидетельствует о наличии угрозы военных действий, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть», — сказал он.

Песков отметил, что каждая дополнительная единица оружия «вдохновляет горячие головы в Киеве» для начала военной операции в Донбассе. Россия обеспокоена этим и считает, что страны НАТО должны призвать Украину не задумываться о возможности урегулирования ситуации силовым методом.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о подготовке Украины к наступлению на Донбасс. В частности, он указал на сосредоточение в регионе танков и артиллерии. Кроме того, противотанковые ракеты Javelin США уже появились у подразделений ВСУ в Донбассе. Ввиду этого ДНР находится в режиме повышенной готовности, резюмировал Пушилин.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря сказал, что Запад «накачивает» Украину современным вооружением. Более того, это сопровождается «промыванием мозгов населению». Он допустил, что в республике готовится новая военная операция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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