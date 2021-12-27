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Лавров допустил организацию Западом «маленькой войнушки» на Украине

Ведомости

Запад может спровоцировать «маленькую войнушку» на Украине, чтобы затем обвинить в этом Россию и ввести дополнительные санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Youtube-каналу «Соловьев Live».

«Я не исключаю, что просто такое желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтоб подавлять наши конкурентные способности», — сказал глава ведомства.

Лавров отметил, что Запад «накачивает» Украину вооружениями. По словам министра, с 2014 г. туда поставили боеприпасы и различные системы на $2,5 млрд. Кроме того, в октябре-ноябре появились сообщения о доставке в республики вооружений, включая противотанковые системы, еще на $100 млн, добавил он.

При этом министр высказался об обвинениях в сторону России, что та скапливает войска на границе с Украиной. Такую позицию Запада Лавров назвал «хамством».

«Это хамство — выступать с тех позиций, которые сейчас занимают Запад и НАТО. Их подзуживают прибалты, поляки и украинцы, конечно же, это абсолютно очевидно. Мы на своей территории», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря сказал, что Запад «накачивает» Украину современным вооружением, кроме того, это сопровождается «промыванием мозгов населению». Он допустил, что в республике готовится новая военная операция.

Осенью в зарубежных СМИ стали появляться материалы о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину неоднократно опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Путин высказывался, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.

Ранее по теме: Путин допустил подготовку Украиной военной операции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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