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Путин допустил подготовку Украиной военной операции

Ведомости

Украина так часто в последнее время говорит о войне, что создается впечатление о подготовке ею третьей военной операции, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».

«Теперь нам говорят: «Война, война, война». Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — вот такие-то новые санкции последуют». И готовятся, может быть, к этому», — сказал глава государства.

Путин пояснил, что это первый вариант развития событий, на который России необходимо реагировать. Вторым же является вероятность создания на Украине «антироссии» «с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению». В этом случае возникает риск, что впоследствии под прикрытием новых систем вооружений, установленных в республике, могут толкнуть радикалов на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем и в Крыму, отметил президент.

Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло. Песков заявил, что в случае введения санкций Россия может зеркально продлить ответные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности войны с Россией еще в начале сентября. Однако в декабре он сказал, что республика не хочет этого и рассчитывает на урегулирование ситуации через диалог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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