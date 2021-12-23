Путин допустил подготовку Украиной военной операции
Украина так часто в последнее время говорит о войне, что создается впечатление о подготовке ею третьей военной операции, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».
«Теперь нам говорят: «Война, война, война». Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — вот такие-то новые санкции последуют». И готовятся, может быть, к этому», — сказал глава государства.
Путин пояснил, что это первый вариант развития событий, на который России необходимо реагировать. Вторым же является вероятность создания на Украине «антироссии» «с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению». В этом случае возникает риск, что впоследствии под прикрытием новых систем вооружений, установленных в республике, могут толкнуть радикалов на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем и в Крыму, отметил президент.
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло. Песков заявил, что в случае введения санкций Россия может зеркально продлить ответные меры.