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Зеленский высказался в пользу прямых переговоров с Россией

Ведомости

Украина не хочет войны с Россией и верит в возможность урегулирования ситуации через переговоры, заявил президент республики Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Речь главы государства опубликована на официальном сайте его офиса.

«Потому что людей будут терять и они [Россия]. Не дай Бог. Все-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров», — сказал он.

По словам Зеленского, большинство стран Европейского Союза (ЕС) и его программы «Восточного партнерства» поддерживают позицию Украины, так как осознают «очень высокую цену» войны. «Никто даже не представляет число жертв и потерянных жизней. Никто этого не хочет», — отметил президент.

Столтенберг, в свою очередь, указал на право Украины защищать себя в соответствии с Хартией ООН. Он подчеркнул, что НАТО поддерживает республику, направляя туда советников и инструкторов, предоставляя оборудование и проводя совместные учения. Вдобавок генсек альянса предупредил о «жестких последствиях» для России в случае вторжения на Украину.

Вчера Зеленский в ходе общения с журналистами в Брюсселе заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров с Россией», которые могли бы помочь в том числе урегулировать ситуацию в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал журналистам, что на данный момент ясность в вопросе возможной встречи президента России Владимира Путина с Зеленским отсутствует.

Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению. Путин заявил, что подобные статьи появлялись в СМИ и ранее, но вторжения страны на Украину так и не произошло.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии ясности в вопросе встречи Путина с Зеленским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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