Зеленский высказался в пользу прямых переговоров с Россией
Украина не хочет войны с Россией и верит в возможность урегулирования ситуации через переговоры, заявил президент республики Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Речь главы государства опубликована на официальном сайте его офиса.
«Потому что людей будут терять и они [Россия]. Не дай Бог. Все-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров», — сказал он.
По словам Зеленского, большинство стран Европейского Союза (ЕС) и его программы «Восточного партнерства» поддерживают позицию Украины, так как осознают «очень высокую цену» войны. «Никто даже не представляет число жертв и потерянных жизней. Никто этого не хочет», — отметил президент.
Столтенберг, в свою очередь, указал на право Украины защищать себя в соответствии с Хартией ООН. Он подчеркнул, что НАТО поддерживает республику, направляя туда советников и инструкторов, предоставляя оборудование и проводя совместные учения. Вдобавок генсек альянса предупредил о «жестких последствиях» для России в случае вторжения на Украину.
Вчера Зеленский в ходе общения с журналистами в Брюсселе заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров с Россией», которые могли бы помочь в том числе урегулировать ситуацию в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал журналистам, что на данный момент ясность в вопросе возможной встречи президента России Владимира Путина с Зеленским отсутствует.
Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, Песков сказал, что России перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению. Путин заявил, что подобные статьи появлялись в СМИ и ранее, но вторжения страны на Украину так и не произошло.