Песков заявил об отсутствии ясности в вопросе встречи Путина с Зеленским

Вчера Зеленский в ходе общения с журналистами в Брюсселе заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров с Россией». «Серьезнейшим инструментом» для диалога он назвал «Северный поток — 2»: по мнению украинского президента, с помощью проекта через посредничество Германии можно организовать встречу с Путиным. Потенциально подобные переговоры позволили бы достичь прогресса в выполнении минских соглашений и в урегулировании ситуации в Донбассе, пояснил Зеленский.