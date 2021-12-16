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Песков заявил об отсутствии ясности в вопросе встречи Путина с Зеленским

Ведомости

Ясность в вопросе возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока отсутствует, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, пока ясности нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, Путин остается открытым для общения с Зеленским и Москва заинтересована в этом. Однако любой диалог должен быть понятным, подготовленным и ориентированным на достижение конкретного результата, отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что иногда контакты с руководством офиса украинского президента бывают у заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Тем не менее на данный момент «трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений» с проектом газопровода «Северный поток — 2», отметил Песков. Кроме того, пока «не вызрело» понимание, к каким решениям можно прийти по итогам таких контактов.

Вчера Зеленский в ходе общения с журналистами в Брюсселе заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров с Россией». «Серьезнейшим инструментом» для диалога он назвал «Северный поток — 2»: по мнению украинского президента, с помощью проекта через посредничество Германии можно организовать встречу с Путиным. Потенциально подобные переговоры позволили бы достичь прогресса в выполнении минских соглашений и в урегулировании ситуации в Донбассе, пояснил Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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