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Песков назвал «плохими» перспективы разговора Путина с Зеленским

Ведомости

Перспектив для разговора глав России и Украины пока не просматривается, а с президентом Владимиром Зеленским «очень сложно говорить», заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин». Это связано с невыполнением Украиной минских договоренностей, подчеркнул Песков.

«Зеленский упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Участники конфликта описаны в минском комплексе мер, он же является документом ООН. Если президент Украины не признает документ ООН и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться» — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что перспектив встречи Путина и Зеленского нет именно из-за действий украинских властей, которые не выполняют минские договоренности. 

«Украинские власти проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей. Поэтому пока перспективы плохие», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента Украины заявил, что Зеленский готов обсуждать с Путиным темы, предложенные Москвой, после того как из отношений между странами «исчезнут» вопросы «оккупации части украинской территории» и «удержания в заложниках» граждан республики.

До этого украинский президент говорил, что готов побеседовать с Путиным как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных