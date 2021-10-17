Песков назвал «плохими» перспективы разговора Путина с Зеленским
Перспектив для разговора глав России и Украины пока не просматривается, а с президентом Владимиром Зеленским «очень сложно говорить», заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин». Это связано с невыполнением Украиной минских договоренностей, подчеркнул Песков.
«Зеленский упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Участники конфликта описаны в минском комплексе мер, он же является документом ООН. Если президент Украины не признает документ ООН и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться» — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что перспектив встречи Путина и Зеленского нет именно из-за действий украинских властей, которые не выполняют минские договоренности.
«Украинские власти проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей. Поэтому пока перспективы плохие», — добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента Украины заявил, что Зеленский готов обсуждать с Путиным темы, предложенные Москвой, после того как из отношений между странами «исчезнут» вопросы «оккупации части украинской территории» и «удержания в заложниках» граждан республики.
До этого украинский президент говорил, что готов побеседовать с Путиным как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата».