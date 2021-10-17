Песков назвал «плохими» перспективы разговора Путина с Зеленским

«Зеленский упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Участники конфликта описаны в минском комплексе мер, он же является документом ООН. Если президент Украины не признает документ ООН и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться» — сказал Песков.