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Зеленский призвал к превентивным санкциям против России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести превентивные санкции против России, передает ТАСС. По мнению украинского лидера, такие меры позволят не допустить возможной эскалации ситуации как на Украине, так и в странах Европейского союза.

«Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции [против России], чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза», — сказал Зеленский по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника» (Литва, Польша, Украина).

Президент Украины отметил, что санкции необходимы для недопущения возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

«Сейчас мы слышим информацию по Белоруссии. Я считаю, что такими вещами нельзя играть, а для Украины это достаточно привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России и некоторых представителей Белоруссии. Если так случится, по крайней мере, мы будем знать, где расположена часть ядерного оружия РФ», — сказал украинский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит России разместить ее ядерное оружие на территории республики, если НАТО сделает аналогичный шаг в Польше. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что это заявление Западу стоит воспринимать как предупреждение.

Ранее по теме: В Совбезе Украины не увидели угрозы скорого вторжения России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных