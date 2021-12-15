В Совбезе Украины не увидели угрозы скорого вторжения России
Россия пока не предприняла шагов для отвода войск от границы с Украиной, однако на данный момент ничего не указывает на неизбежное нападение российской армии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, сейчас на рубежах Украины сосредоточено порядка 92 000 российских военнослужащих, но России понадобится гораздо больше сил для предполагаемого «вторжения». «Было зафиксировано некоторое [увеличение численности войск], но недостаточно критичное, чтобы мы могли сказать, что оно [вторжение] произойдет сейчас», — сказал он в интервью Reuters.
Данилов отметил, что Россия может нарастить численность войск очень быстро и в любой момент, но ей потребуется более суток, чтобы подвести достаточное количество сил к границе для начала операции. Киев надеется, что западные страны помогут ему с поставками оружия, если это произойдет, добавил он.
Сообщения о планах российского «вторжения» на Украину появились осенью, все они ссылались на предполагаемую концентрацию российских войск у границ стран. Так, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Россия якобы планирует начать операцию в конце января или начале февраля. Издание Bloomberg утверждало, что у американской разведки есть данные о планах по нападению около 100 000 российских солдат на территорию Украины сразу с трех направлений.
Агентство Associated Press сообщало, что американская разведка ожидает военного наступления в 2022 г., при этом на границе будут размещены 175 000 российских военнослужащих, а половина из них якобы уже сосредоточена в различных точках. Ряд западных стран пригрозил ввести санкции против России в случае нападения на Украину, в Белом доме изучают вариант с отправкой военных в страны Восточной Европы.
В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают, а перемещения войск в пределах своей территории называют своим внутренним делом. Президент РФ Владимир Путин напоминал, что сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и весной текущего года, однако такого до сих пор не произошло.