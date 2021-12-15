В Совбезе Украины не увидели угрозы скорого вторжения России

Данилов отметил, что Россия может нарастить численность войск очень быстро и в любой момент, но ей потребуется более суток, чтобы подвести достаточное количество сил к границе для начала операции. Киев надеется, что западные страны помогут ему с поставками оружия, если это произойдет, добавил он.