Зеленский заявил о риске войны с Россией

Говоря об отношении к российскому президенту Владимиру Путину, Зеленский заявил, что у него нет времени думать о нем. «Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате", — сказал президент Украины.