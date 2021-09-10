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Зеленский заявил о риске войны с Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для его страны существует вероятность войны с Россией. Так он ответил на вопрос модератора форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве.

«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — заявил Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

По мнению президента, страны стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе. Он пояснил, что информационная политика России заключается в неуважении к самостоятельности Украины. После этого отношение украинцев к русским «сломалось». «Отношений нет», — подчеркнул Зеленский.

Говоря об отношении к российскому президенту Владимиру Путину, Зеленский заявил, что у него нет времени думать о нем. «Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в "нормандском формате", — сказал президент Украины.

Ранее украинская сторона несколько раз предлагала организовать встречу Зеленского и Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Киев не отвергают возможности встречи двух президентов, но далеки от согласования конкретной повестки такого общения. На вопрос, возможна ли встреча Путина и Зеленского в этом году, Песков ответил: «Я не думаю».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных