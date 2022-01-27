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МИД назвал «неприемлемой» мысль о войне между Россией и Украиной

Ведомости

Министерство иностранных дел России считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, заявил в ходе брифинга директор департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев.

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — сказал он.

Зайцев напомнил, что 24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит оснований говорить, что Россия собирается вторгнуться на Украину, как утверждают на Западе. Аналогичную точку зрения выразил и министр обороны республики Алексей Резников. 

При этом у «заокеанских кураторов» Украины иное мнение, отметил Зайцев. По его словам, они намерены и дальше придерживаться «придуманного» сценария, согласно которому Россия должна напасть на республику и этим настроить против себя весь западный мир. Представитель МИДа резюмировал, что для реализации этого на Западе делают все возможное, в том числе нагнетают ситуацию, эвакуируя семьи своих дипломатов из Украины. Ранее так поступили США, Великобритания и Австралия. Кроме того, НАТО заявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе. 

Осенью прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. В МИДе и Кремле объяснили, что страна проводит учения и перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению. Информацию о вторжении на Украину там опровергли. 

Ранее по теме: Псаки не согласилась с мнением Киева об отсутствии угрозы вторжения России на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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