МИД назвал «неприемлемой» мысль о войне между Россией и Украиной

При этом у «заокеанских кураторов» Украины иное мнение, отметил Зайцев. По его словам, они намерены и дальше придерживаться «придуманного» сценария, согласно которому Россия должна напасть на республику и этим настроить против себя весь западный мир. Представитель МИДа резюмировал, что для реализации этого на Западе делают все возможное, в том числе нагнетают ситуацию, эвакуируя семьи своих дипломатов из Украины. Ранее так поступили США, Великобритания и Австралия. Кроме того, НАТО заявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе.