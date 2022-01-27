МИД назвал «неприемлемой» мысль о войне между Россией и Украиной
Министерство иностранных дел России считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, заявил в ходе брифинга директор департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев.
«Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — сказал он.
Зайцев напомнил, что 24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит оснований говорить, что Россия собирается вторгнуться на Украину, как утверждают на Западе. Аналогичную точку зрения выразил и министр обороны республики Алексей Резников.
При этом у «заокеанских кураторов» Украины иное мнение, отметил Зайцев. По его словам, они намерены и дальше придерживаться «придуманного» сценария, согласно которому Россия должна напасть на республику и этим настроить против себя весь западный мир. Представитель МИДа резюмировал, что для реализации этого на Западе делают все возможное, в том числе нагнетают ситуацию, эвакуируя семьи своих дипломатов из Украины. Ранее так поступили США, Великобритания и Австралия. Кроме того, НАТО заявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе.
Осенью прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. В МИДе и Кремле объяснили, что страна проводит учения и перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению. Информацию о вторжении на Украину там опровергли.