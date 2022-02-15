Россия не примет участие в заседании ОБСЕ по Венскому документу
Российская сторона не будет присутствовать на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Венскому документу, инициированном по просьбе Украины, сообщил замглавы МИДа Александр Грушко. Заседание должно состояться сегодня в 17.00 мск.
«Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть — играйте, а мы все-таки серьезно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности и не дадим использовать их в неблаговидных целях», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС). Он также добавил, что те страны, которые сейчас беспокоятся за соблюдение всех положений Венского документа, «палец о палец не ударили», чтобы запустить соответствующие процедуры, когда украинская армия проводила операции в Донбассе.
В свою очередь российский постпред в Вене Александр Гаврилов подчеркнул, что Россия не ведет никакой «необычной» военной деятельности, поэтому отказ от участия является обоснованным. Помимо этого российская сторона против принятия каких-либо решений на грядущем заседании.
14 февраля Украина запросила встречу со всеми странами — участницами Венского документа, в том числе с Россией, из-за того, что российская сторона не предоставила детальных разъяснений «военной деятельности» в районах, прилегающих к украинской границе. Источник «РИА Новости» в МИДе подтвердил, что Россия получила по каналам связи ОБСЕ запрос Украины о предоставлении в течение двух суток данных о районах военной деятельности и численности военных. По словам собеседника агентства, МИД считает запрос необоснованным: министерство уверено, что таким образом Киев отвлекает внимание от своей «необычной военной активности» и обстрелов Донбасса.
Венский документ 2011 г. подписали 56 государств, входящих в ОБСЕ (за исключением Монголии). В их числе, кроме России и Украины, США, Великобритания, Австрия, Германия, Турция, Франция, Чехия, Швеция. Цель документа — укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями страны-участницы каждый год обмениваются данными о военных силах и основных системах вооружений, планировании в сфере обороны и военных бюджетах. В документе предусмотрены консультации в связи с «необычной военной деятельностью» и опасными инцидентами.
С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих и их число увеличивается с каждым днем. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории, в частности, из-за «недружелюбной атмосферы», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.
12 февраля Politico со ссылкой на официальные лица США писала, что президент США Джо Байден якобы сообщил союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал передавать властям страны любые данные о приписываемых России планах по эскалации обстановки.