«РИА Новости» узнали ответ МИДа на запрос Украины о военной деятельности на границе
Москва получила запрос Киева «о разъяснении необычной военной деятельности» на границе по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и считает его необоснованным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД России.
«Не считаем его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности», — подчеркнул собеседник агенства. Он также добавил, что запрос Киева напоминает «отвлекающий маневр» от действительно важных проблем, а именно — ежедневных обстрелов Донбасса и более высокой военной активности в этом регионе. Москва даст официальный ответ в ближайшие дни, заключил источник.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти отправили в Россию запрос о предоставлении детальных разъяснений «военной деятельности» в районах, прилегающих к украинской границе. Кулеба утверждает, что в Киеве применили «механизм уменьшения опасности» согласно разделу III Венского документа. Россия должна предоставить ответ в течение 24 часов. Если ответа не последует или тот покажется недостаточным, то Украина обратится к другим странам — участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания.
Венский документ ОБСЕ датируется 2011 г. Он нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с «необычной военной деятельностью» и опасными инцидентами.
С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих и их число увеличивается с каждым днем. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.