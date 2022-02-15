Генсек НАТО оценил возможное признание Россией ДНР и ЛНР
Потенциальное признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) станет нарушением минских соглашений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«Признание Россией так называемых ДНР и ЛНР, если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, а также нарушением международных норм и минских соглашений», — подчеркнул Столтенберг (цитата по ТАСС). Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявлял, что признание самопровозглашенных республик — это нарушение минских договоренностей с «сопутствующими последствиями».
Ранее сегодня в Госдуме поддержали проект обращения к президенту России Владимиру Путину, предложенный депутатами от КПРФ, о необходимости признать ДНР и ЛНР. По мнению депутатов, признание республик даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и положит начало процессу международного признания ДНР и ЛНР. Решение о признании или непризнании будет принимать президент России Владимир Путин. Второй проект, предложенный единороссами и предполагающий согласование текста обращения с МИД РФ, поддержки не получил.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.