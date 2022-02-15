Генсек НАТО оценил возможное признание Россией ДНР и ЛНР

Ранее сегодня в Госдуме поддержали проект обращения к президенту России Владимиру Путину, предложенный депутатами от КПРФ, о необходимости признать ДНР и ЛНР. По мнению депутатов, признание республик даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и положит начало процессу международного признания ДНР и ЛНР. Решение о признании или непризнании будет принимать президент России Владимир Путин. Второй проект, предложенный единороссами и предполагающий согласование текста обращения с МИД РФ, поддержки не получил.