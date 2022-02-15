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Россия перебросила в Сирию истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

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На авиабазу Хмеймим в Сирии перебазированы истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-22, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Они примут участие в военно-морских учениях межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря, заявили в ведомстве. Экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1500 км, говорится в сообщении. На учениях летчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению.

Ту-22М3 однажды уже приземлялись в Хмеймиме — это произошло в мае 2021 г., тогда пилоты отрабатывали учебные задачи над акваторией Средиземного моря. МиГ-31К появились на авиабазе впервые.

ВМФ России в январе - феврале проводит серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Основная направленность учений — отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Ранее ведущие зарубежные СМИ сообщили, что за российскими мероприятиями, которые проходят в восточной части Средиземного моря, наблюдают авианосные группы кораблей НАТО, в том числе авианосец «Гарри Трумен» ВМС США, авианосец «Шарль де Голь» ВМС Франции, а также авианосец «Конт иди Кавур» ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных