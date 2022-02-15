Россия перебросила в Сирию истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
На авиабазу Хмеймим в Сирии перебазированы истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-22, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Они примут участие в военно-морских учениях межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря, заявили в ведомстве. Экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1500 км, говорится в сообщении. На учениях летчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению.
Ту-22М3 однажды уже приземлялись в Хмеймиме — это произошло в мае 2021 г., тогда пилоты отрабатывали учебные задачи над акваторией Средиземного моря. МиГ-31К появились на авиабазе впервые.
ВМФ России в январе - феврале проводит серию военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Основная направленность учений — отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.
Ранее ведущие зарубежные СМИ сообщили, что за российскими мероприятиями, которые проходят в восточной части Средиземного моря, наблюдают авианосные группы кораблей НАТО, в том числе авианосец «Гарри Трумен» ВМС США, авианосец «Шарль де Голь» ВМС Франции, а также авианосец «Конт иди Кавур» ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.