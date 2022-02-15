Столтенберг заявил о важности Совета Россия — НАТО и взаимодействия с Москвой

«Мы будем рассматривать возможность для создания рамок для содержательного диалога с Россией. Я приветствую различные форматы. Нам нужен как Совет Россия — НАТО, так и двусторонние переговоры членов альянса, нам необходим нормандский формат для взаимодействия с Россией. Я также приветствую усилия лидеров стран НАТО, которые проводят встречи с президентом (России Владимиром. – Ред.) Путиным, взаимодействуют с Россией. Сегодня в России находится канцлер Германии Олаф Шольц, на прошлой неделе там был президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент США Джо Байден находится в контакте с президентом Путиным и премьер-министр Борис Джонсон», — сказал он.