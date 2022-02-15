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Столтенберг заявил о важности Совета Россия — НАТО и взаимодействия с Москвой

Ведомости

Генеральный секретарь военного альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности Совета Россия — НАТО для блока и поприветствовал усилия лидеров стран — членов альянса по взаимодействию с Россией. Его слова передает «РИА Новости».

«Мы будем рассматривать возможность для создания рамок для содержательного диалога с Россией. Я приветствую различные форматы. Нам нужен как Совет Россия — НАТО, так и двусторонние переговоры членов альянса, нам необходим нормандский формат для взаимодействия с Россией. Я также приветствую усилия лидеров стран НАТО, которые проводят встречи с президентом (России Владимиром. – Ред.) Путиным, взаимодействуют с Россией. Сегодня в России находится канцлер Германии Олаф Шольц, на прошлой неделе там был президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент США Джо Байден находится в контакте с президентом Путиным и премьер-министр Борис Джонсон», — сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО «готов вести содержательный диалог с Россией, чтобы найти политическое решение… Мы следим за ситуацией, видим сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатических усилий для поиска политического решения».

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, в свою очередь, также отметила заинтересованность альянса в диалоге с Россией, а также заявила о готовности НАТО к проведению нового раунда переговоров с Россией по вопросам безопасности. «Наше послание России состоит в том, что мы открыты к диалогу», — сказала Смит в ходе брифинга для журналистов.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. В январе Россия провела серию встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ, чтобы обсудить свои предложения.

26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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