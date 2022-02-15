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Шольц оценил переговоры с Путиным в Москве

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал состоявшиеся 15 февраля в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным как интенсивные и доверительные. Его слова передает телеканал Die Welt.

«Был очень интенсивный и в том числе очень доверительный разговор», — сказал Шольц (цитата по ТАСС). Он также подчеркнул, что переговоры проходили в «дружественной атмосфере».

При этом канцлер ФРГ предупредил о «серьезных последствиях» в случае военной агрессии России против Украины. Страны Запада подготовили санкции и готовы отреагировать на развитие событий. «Нужно делать все необходимое, чтобы избежать эскалации», — отметил он.

Переговоры Путина и Шольца стали первыми с момента вступления канцлера Германии в эту должность. Они состоялись в 15 февраля в Кремле.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных