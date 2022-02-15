Шольц оценил переговоры с Путиным в Москве
Канцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал состоявшиеся 15 февраля в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным как интенсивные и доверительные. Его слова передает телеканал Die Welt.
«Был очень интенсивный и в том числе очень доверительный разговор», — сказал Шольц (цитата по ТАСС). Он также подчеркнул, что переговоры проходили в «дружественной атмосфере».
При этом канцлер ФРГ предупредил о «серьезных последствиях» в случае военной агрессии России против Украины. Страны Запада подготовили санкции и готовы отреагировать на развитие событий. «Нужно делать все необходимое, чтобы избежать эскалации», — отметил он.
Переговоры Путина и Шольца стали первыми с момента вступления канцлера Германии в эту должность. Они состоялись в 15 февраля в Кремле.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.