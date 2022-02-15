Вучич распустил парламент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны — Народную скупщину, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение. Досрочные выборы в парламент назначены на 3 апреля.
«Уважаемые граждане, на основании конституции Сербии и закона "О президенте Сербии", по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины», — сказал Вучич.
«Я только что подписал документ о роспуске парламента, на основании Конституции Сербии, закона "О президенте Сербии" и закона "О народных депутатах" принимаю решение о назначении выборов народных депутатов. Назначаю выборы на 3 апреля 2022 года», — добавил он.
Помимо этого, спикер Народной скупщины Ивица Дачич назначил на 3 апреля выборы в местные органы управления нескольких городов и муниципалитетов, в том числе в Белграде. Он отметил, что за 90 дней до истечения срока полномочий президента страны — в начале марта — будет назначена дата новых президентских выборов. Они также пройдут 3 апреля.