Вучич распустил парламент Сербии

Помимо этого, спикер Народной скупщины Ивица Дачич назначил на 3 апреля выборы в местные органы управления нескольких городов и муниципалитетов, в том числе в Белграде. Он отметил, что за 90 дней до истечения срока полномочий президента страны — в начале марта — будет назначена дата новых президентских выборов. Они также пройдут 3 апреля.