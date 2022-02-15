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Вучич распустил парламент Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны — Народную скупщину, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение. Досрочные выборы в парламент назначены на 3 апреля.

«Уважаемые граждане, на основании конституции Сербии и закона "О президенте Сербии", по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины», — сказал Вучич.

«Я только что подписал документ о роспуске парламента, на основании Конституции Сербии, закона "О президенте Сербии" и закона "О народных депутатах" принимаю решение о назначении выборов народных депутатов. Назначаю выборы на 3 апреля 2022 года», — добавил он.

Помимо этого, спикер Народной скупщины Ивица Дачич назначил на 3 апреля выборы в местные органы управления нескольких городов и муниципалитетов, в том числе в Белграде. Он отметил, что за 90 дней до истечения срока полномочий президента страны — в начале марта — будет назначена дата новых президентских выборов. Они также пройдут 3 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных