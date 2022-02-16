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WP: «связанные с Россией» хакеры проникли в оборонные системы Украины

Ведомости

Хакеры, связанные с российским правительством, проникли в военные, энергетические и другие компьютерные сети Украины для сбора разведданных, а также для подготовки к нарушению их работы в случае возможного вторжения России, передает газета The Washington Post со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки.

По информации неназванного высокопоставленного американского чиновника, Россия может попытаться нарушить работу украинских объектов, которые предоставляют критически важные услуги населению — электроснабжение, транспорт, финансы и телекоммуникации. С другой стороны, как указал источник, хакеры могут поддерживать военных во время операции «вторжение», чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны и «посеять панику среди населения». Другой американский чиновник утверждает, что хакеров, якобы работающих на российские спецслужбы, удалось засечь внутри украинских систем.

«Мы не знаем, есть ли у них намерение сделать это, но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», — подчеркнул источник. По мнению американских чиновников и аналитиков, кибератаки являются ключевым оружием России «по дестабилизации украинского общества».

Как утверждает издание, российские хакеры разработали вредоносное ПО специально для использования против украинских компьютерных сетей. Американские аналитики утверждают, что это создало проблему для систем кибербезопасности Украины, несмотря на то что они были улучшены за последние годы не без поддержки США. По данным издания, в случае возникновения новых атак на украинские компьютерные сети, Вашингтон будет помогать стране «дистанционно».

15 февраля Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты минобороны страны, вооруженных сил, а также Приватбанка и Ощадбанка. В частности, пользователи «Приват24» сообщали о проблемах с входом в интернет-банк, а также о трудностях с отображением баланса и последних транзакций. В банке заявили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Позже ведомство сообщило, что работа сервисов восстановлена. В статье WP доказательства причастности Москвы к атакам, произошедшим 15 февраля, не приводятся.

В ночь с 13 на 14 января 2022 г. неизвестные хакеры взломали около 70 государственных сайтов Украины, среди них ресурсы кабинета министров, МИДа и Минобрнауки. На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, в котором утверждалось, что личные данные получателя были загружены в «общую сеть». Злоумышленники призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего». Через несколько часов работа всех затронутых сайтов была восстановлена. В США считают, что атаки проводились по «проверенной временем российской схеме», однако в Москве причастность к взлому отрицают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных