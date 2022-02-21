Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро

Отмечается, что средства ЕС будут выделяться Киеву на протяжении 12 месяцев в двух траншах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что размер первого транша Киеву составит 600 млн евро. Кроме того, Еврокомиссия намерена увеличить сумму, выделяемую на гранты Украине, почти в два раза. Так, в текущем году на эти цели будет направлено еще 120 млн евро. Отмечается, что ЕС работает над новой программой поддержки Украины, в рамках которой в страну планируется привлечь более 6 млрд евро инвестиций.