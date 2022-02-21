Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро
Совет Европейского союза утвердил предложение Еврокомиссии о выделении Украине 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи, следует из публикации на сайте законодательного органа ЕС.
«ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности на Украине», — говорится в сообщении.
В Совете ЕС отметили, что «геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины», а «постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала».
Отмечается, что средства ЕС будут выделяться Киеву на протяжении 12 месяцев в двух траншах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что размер первого транша Киеву составит 600 млн евро. Кроме того, Еврокомиссия намерена увеличить сумму, выделяемую на гранты Украине, почти в два раза. Так, в текущем году на эти цели будет направлено еще 120 млн евро. Отмечается, что ЕС работает над новой программой поддержки Украины, в рамках которой в страну планируется привлечь более 6 млрд евро инвестиций.
Фон дер Ляйен также напомнила, что с 2014 г. Евросоюз и европейские финансовые организации выделили республике более 17 млрд евро в виде грантов и займов. К ним относятся средства для поддержки устойчивости и модернизации страны, в том числе для борьбы с пандемией COVID-19.