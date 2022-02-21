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Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро

Ведомости

Совет Европейского союза утвердил предложение Еврокомиссии о выделении Украине 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи, следует из публикации на сайте законодательного органа ЕС.

«ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности на Украине», — говорится в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что «геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины», а «постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала».

Отмечается, что средства ЕС будут выделяться Киеву на протяжении 12 месяцев в двух траншах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что размер первого транша Киеву составит 600 млн евро. Кроме того, Еврокомиссия намерена увеличить сумму, выделяемую на гранты Украине, почти в два раза. Так, в текущем году на эти цели будет направлено еще 120 млн евро. Отмечается, что ЕС работает над новой программой поддержки Украины, в рамках которой в страну планируется привлечь более 6 млрд евро инвестиций.

Фон дер Ляйен также напомнила, что с 2014 г. Евросоюз и европейские финансовые организации выделили республике более 17 млрд евро в виде грантов и займов. К ним относятся средства для поддержки устойчивости и модернизации страны, в том числе для борьбы с пандемией COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных